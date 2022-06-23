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姬路市出現Omicron變異株BA.4 日本境內第2例

2022/6/23 17:09
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（中央社東京23日綜合外電報導）日本兵庫縣姬路市政府今天表示，市內確認出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron亞型變異株BA.4確診病例。這是日本除了機場檢疫外，繼岡山縣後的境內第2例。

日本放送協會（NHK）報導，姬路市政府表示，一名50多歲女性市民6月13日因為出現倦怠感及頭痛等症狀，前往民間篩檢所接受病毒篩檢，結果確診感染COVID-19。

由於症狀輕微，該名女性在自宅休養；已知該名女性並無海外旅遊史。

姬路市環境衛生研究所之後進行基因定序，今天確認屬Omicron亞型變異株BA.4。

BA.4今年1月在南非首度被驗出，姬路市政府表示，這是除了機場檢疫外，繼岡山縣後的日本境內第2例。

根據日本國立傳染病研究所6月3日的資料，雖然現階段沒有科學證據可以證明BA.4和Omicron變異株在造成重症等方面有明顯差距，但有必要持續進行監控。

姬路市政府表示，未來也會掌握市內變異株動向對外公布；即使面對變異株，基本防疫對策依舊不變，希望民眾持續徹底做好防疫措施。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110623

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