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泰國取消公務員出國禁令 鬆綁入境防疫限制

2022/6/23 19:23
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（中央社記者呂欣憓曼谷23日專電）全球疫情趨緩，泰國政府取消官員和公務員出國禁令；並自7月起入境泰國將不再需要申請Thailand pass和購買保險，泰國將迎來更多觀光客，政府密切注意新變種病毒發展情勢。

泰國在2020年爆發第一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，政府在當年3月17日下令，除非有重要的任務必須出國，否則禁止政府官員、公務員和在國營單位工作的員工出國。

民族報（The Nation）報導，由於全球疫情趨緩，疫情指揮中心5月向內閣報告，全球和泰國國內的確診數字持續下降，從境外移入泰國的案例也大幅下降，因此建議取消公務員出國禁令。

內閣會議在21日決議取消這項禁令。

泰國將從7月起取消所有入境防疫限制，預期將迎來更多國際旅客，總理府發言人塔納功（Thanakorn Wangboonkongchana）昨天表示，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）已要求公共衛生部密切注意新變種BA.4和BA.5在歐洲的發展情勢。

此外，由於泰國逐步鬆綁防疫限制，6月起夜店、酒吧等娛樂場所可以恢復營業。公衛部醫學服務署署長宋薩（Somsak Akksilp）今天表示，曼谷地區因為COVID-19住院的人數從5月以來上升了10%，不過這是正常的現象。（編輯：馮昭）1110623

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