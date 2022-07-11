華郵：美國決定揮別疫情 BA.5變異株危機卻隱現

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美國已決定揮別COVID-19疫情，但專家認為BA.5變異株將因防疫鬆懈再度帶來極大衝擊。圖為5月洛杉磯聖塔蒙尼加碼頭的遊客。（中央社檔案照片）

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國已決定揮別COVID-19疫情，但疫情遠颺與否卻得由病毒說了算。儘管近期全美確診與染疫死亡例仍穩定，專家卻認為BA.5變異株將因防疫鬆懈再度帶來極大衝擊。

「華盛頓郵報」指出，Omicron最新亞種BA.5已悄悄成為美國的流行株。拜BA.5難被人體免疫系統捉摸之賜，全美又掀起了一波確診浪潮。

美國當前這波染疫規模不明，原因是多數人選擇居家篩檢甚至完全不篩。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）報告，過去一週全美平均一天新增確診例約10萬出頭。

密切追蹤疫情變化的斯克里普斯研究所（Scripps Research）教授托波爾（Eric Topol）說，傳染病學家深知確診數被大大低估，實際數字可能達百萬之譜。

由於疫苗乃至過去染疫痊癒產生的抗體對防護BA.5有限，讓托波爾直言BA.5變異株為「我們所見過最嚴峻的病毒版本」。

華郵彙整數據顯示，截至8日全美約有3萬8000人因確診住院。儘管自3月初染疫住院人數就開始穩定增加，但仍遠低於今年1月中Omicron疫情高峰時的16.2萬人住院紀錄。此外，截至8日平均單日染疫死亡人數維持在約329人，過去兩個月以來沒有顯著變化。

然而傳染病學家們普遍認為，BA.5仍是一危險病毒，且可能導致影響程度難以預料的嚴重疾病，專家們也指出，目前美國並沒做足防堵疫情擴散的準備工作。

美國國內的疾病管制與防疫措施已不復見，航班旅行幾已恢復到疫情前，政治領袖們也不再談論病毒，防疫在選舉活動裡也不再是重點議題。大部分的人多已受夠了戴口罩、維持社交距離和疫情，對病毒心存僥倖。

位於聖路易的華盛頓大學，臨床流行病學家奧埃利（Ziyad Al-Aly）說：「外頭現在跟西部拓荒時代一樣，已沒有所謂的公共防疫措施了。我們身處在一個很詭異的時期，即風險就在眼前，大家還是鬆懈防備，選擇刻意讓自己暴露於危機而更形脆弱。」

薩克其萬大學病毒學家拉斯穆森（Angela Rasmussen）近日前往南加州時感到訝異，看到機場只有少數人還戴口罩讓她很沮喪。

她說：「這就是當沒有政治人物與領袖（把防疫）當回事時會出現的情況。」

COVID-19的死亡率目前仍遠高於流感或其它傳染病。如今官員也已警告，今年秋冬可能迎來新一波確診高峰，也許屆時恐高達1億例確診，很可能導致醫院人滿為患。除大規模感染的直接影響，當數千萬人因生病無法工作時，還可能導致經濟被打亂。（實習編譯：廖宇翔、廖彥甄/核稿：陳亦偉）1110711