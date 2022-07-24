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日本單日新增首逾20萬例 官方暫不限制民眾行動

2022/7/24 15:33
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（中央社東京24日綜合外電報導）日本全境23日首度新增超過20萬例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，但日本政府考量繼續維持現在的社會經濟活動，暫不考慮採取過往限制民眾行動自由的相關防疫措施。

日本放送協會（NHK）報導，日本全境疫情再起，負責防疫對策的經濟再生擔當大臣山際大志郎今天說，由於新增確診病例預料將再進一步增加，政府會抱持最大警戒感來因應；不過，目前社會已進入跟病毒共存的階段，現階段不會採取限制民眾行動自由的措施。

他說，目前手上已有疫苗及篩檢等各種「武器」，希望在大家共同有效利用上述「武器」的同時，能繼續維持現在的社會經濟活動。

山際也呼籲年輕人儘速接種第3劑疫苗，不論是站在自我保護或是保護社會整體的角度來看，希望可以接種疫苗的民眾一定要接種。

富士新聞網報導，面對新增確診病例首度超過20萬例，日本政府雖然做好因應準備，但暫未考量祭出「防止蔓延等重點措施」等限制民眾行動自由的措施。

首相岸田文雄22日晚間在一場會議演講時說，疫情全國性擴大，有必要進行最大限度的警戒；政府現階段不考慮祭出行動限制措施，會一邊進行防疫一邊努力恢復社會經濟活動。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110724

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