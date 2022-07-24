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白宮醫師：拜登持續好轉 應是感染BA.5變異株

2022/7/24 00:56
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（中央社記者江今葉華盛頓23日專電）白宮醫師歐康納今天表示，確診的美國總統拜登症狀持續改善，但出現喉嚨痛與全身痠痛現象。此外，根據初步病毒定序結果，拜登極可能是感染BA.5變異株。

拜登（Joe Biden）於21日確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），目前人在白宮隔離，接受針對染疫患者的抗病毒處方藥Paxlovid治療，但仍繼續履行職務。

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歐康納（Kevin O'Connor）今天透過信函向外界說明拜登最新狀況。他表示，拜登的症狀持續改善，但仍有喉嚨痛、流鼻水、咳嗽與全身痠痛與聲音沙啞等現象。拜登的脈搏、血壓、呼吸頻率與體溫、血氧濃度都很正常，肺部也沒有問題。

歐康納也指出，已經收到拜登的初步病毒定序結果，他極可能是感染Omicron亞型變異株BA.5，這是目前美國75%至80%確診者感染的主要變異株，傳播性極強。但他也指出，這項結果不會對拜登的治療計畫有所影響。（編輯：施施）1110724

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