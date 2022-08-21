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岸田文雄確診公務改視訊出訪取消 疫情以來首位染疫日相

2022/8/21 17:02（8/21 17:40 更新）
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日本首相岸田文雄21日確診，原訂月底出訪非洲行程將取消，並採視訊方式執行公務。（中央社檔案照片）
日本首相岸田文雄21日確診，原訂月底出訪非洲行程將取消，並採視訊方式執行公務。（中央社檔案照片）
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（中央社東京21日綜合外電報導）日本首相岸田文雄

岸田文雄小檔案

  • 生日：1957年7月29日
  • 學歷：早稻田大學法學部畢業
  • 經歷：眾議員、外務大臣、防衛大臣、自民黨政務調查會長
  • 黨內派系：岸田派（宏池會）
  • 官網：https://kishida.gr.jp/
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今天確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），成為日本疫情爆發以來首位染疫首相。目前已知岸田將取消原訂月底出訪非洲行程，並採視訊方式執行公務。

日本經濟新聞報導，岸田身旁人士表示，因為岸田可以執行公務，所以不會安排臨時職務代理人。

日本正遭受第7波COVID-19疫情侵襲，不僅全境單日新增確診病例連續3天超過25萬例，甚至單週新增確診病例連續4週居全球各地之冠。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺、陳政一）1110821

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