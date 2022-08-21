岸田文雄確診公務改視訊出訪取消 疫情以來首位染疫日相
2022/8/21 17:02（8/21 17:40 更新）
日本首相岸田文雄21日確診，原訂月底出訪非洲行程將取消，並採視訊方式執行公務。（中央社檔案照片）
（中央社東京21日綜合外電報導）日本首相岸田文雄
今天確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），成為日本疫情爆發以來首位染疫首相。目前已知岸田將取消原訂月底出訪非洲行程，並採視訊方式執行公務。
岸田文雄小檔案
- 生日：1957年7月29日
- 學歷：早稻田大學法學部畢業
- 經歷：眾議員、外務大臣、防衛大臣、自民黨政務調查會長
- 黨內派系：岸田派（宏池會）
- 官網：https://kishida.gr.jp/
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日本經濟新聞報導，岸田身旁人士表示，因為岸田可以執行公務，所以不會安排臨時職務代理人。
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