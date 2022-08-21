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日本疫情肆虐 增逾21萬例創週日新高

2022/8/21 18:32（8/21 18:54 更新）
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（中央社東京21日綜合外電報導）日本正遭受第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲，日媒自行統計，今天新增確診病例已逾21萬例，創週日歷史新高紀錄。疫情嚴峻程度甚至連首相岸田文雄都確診。

日本富士新聞網自行統計，截至今天下午5時15分止，全境新增確診病例已逾21萬例、來到21萬1111例，創週日歷史新高紀錄。今天全境另新增209例死亡病例。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增2萬4780例確診病例，較上週日增加2000多例，連續3天高於上週同日。另新增29例死亡病例。

大阪府今天新增1萬7671例確診病例，較上週日增加3100多例，至今累計病例數177萬1502例，包括5797例死亡病例。

今天新增確診病例創當地新高紀錄的地區，包括德島縣的2584例及岩手縣的2017例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增3244起確診病例，較上週日的3679例減少435例，至今累計病例數44萬7087例。目前專責病床使用率降至79.7%，重症病床使用率33.9%。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增1172.03人染疫，宮崎縣以1866.10人居日本各地之冠、沖繩縣以1826.18人次之、佐賀縣以1794.38人排名第3。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110821

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