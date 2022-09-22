陸委會放寬陸港澳人士來台 29日起探親經商可申請入境

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圖為香港國際機場旅客在電子看板前觀看航班訊息。（中新社）

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（中央社記者呂佳蓉台北22日電）陸委會今天公布，將於9月29日調整陸港澳籍人士來台規定。當中涉及陸港澳籍人士來台探親、奔喪可依規定申請入境，以及擴大經許可的陸資企業人員可專案申請來台。

根據大陸委員會新聞稿，配合中央流行疫情指揮中心今日宣布，預定於今年9月29日起調整邊境管制措施，考量人道與家庭團聚、陸資在台企業營運管理等需求，同步於9月29日起調整陸港澳籍人士可依規定申請入境。

規定涉及4項人員：

第一，陸籍人士來台探親及奔喪（含運回遺骸骨灰、司法人道探視、探視重病／傷親屬、領取公法給付、辦理遺產繼承）。

據了解，陸籍人士持定居證者開放其3等親來台，若是持居留證者則是開放其2等親來台。恢復疫情前的規定，採以往的通案處理。

第二，陸籍航空、航運公司駐點人員；陸籍航空器、船舶之機組員、船員、技術人員等相關人員。此為通案開放。

第三，業經許可來台投資之陸資事業人員可向各目的事業主管機關申請專案入境。

據了解，此前開放專案申請的陸資企業限定在陸資銀行，現在則是擴大類別，來台投資的陸資企業人員都可專案申請來台。

最後是港澳籍人士來台探親、奔喪及從事商務活動。港澳人士持定居證或居留證者，其3等親內都可申請入境，恢復以往的通案處理。

陸委會指出，未來將根據國內外疫情、兩岸互動情勢的最新發展，滾動檢討、逐步調整陸港澳籍人士入境管制措施，以維護國家安全與整體利益。

此外，據了解，陸媒來台駐點仍維持「一對一」的輪換。此波開放聚焦在陸配、港澳探親。（編輯：吳柏緯）1110922