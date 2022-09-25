蘇貞昌視察牧場 業者盼導入冷鏈屠宰食安認證

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（中央社記者姜宜菁雲林縣25日電）行政院長蘇貞昌今天到雲林縣芸彰畜牧場視察台灣肉牛產業，業者盼更新提升屠宰線設施，提升競爭力，蘇貞昌肯定牧場的農業循環經濟，更盼科技與農業結合，讓農業更具競爭力。

蘇貞昌今天在農委會主委陳吉仲、民進黨雲林縣長參選人劉建國等人的陪同下，前往芸彰牧場視察台灣肉牛產業。由台灣肉牛產業發展協會理事長張志名進行簡報。

張志明說明牧場採農業循環經濟，且近10年來國產肉牛屠宰量逐年增，可是全台屠宰線的量能達到極限，設施老舊，期待中央能進行屠宰場擴大改建，並導入冷鏈和屠宰場肉品衛生安全管制系統（HACCP）認證制度，讓人民吃得更安心。

蘇貞昌表示，雲林縣是台灣的糧倉，蔬菜、花生種植、養豬等產業都是台灣第一名，現階段最重要的是讓農事生產過程中加入科技，甚至農作物生產時將格外品再加工成為另一個商品。

蘇貞昌提到，雲林縣是農業大縣、台灣的糧倉，農民產業都是循環經濟，要有經濟才有循環，將農作物生長的格外品和副產品化無用為有用，成為附加價值，做到淨零碳排、環保牛肉。

蘇貞昌說，近年來因烏俄戰爭、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，台灣牛肉比進口牛肉更有競爭力。

蘇貞昌肯定把科技和農業結合，讓農業更具競爭力，指示農委會研擬相關配套措施，協助國產肉牛產業升級。（編輯：陳清芳）1110925