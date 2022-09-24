蘇貞昌25日啟動政績說明會 首站雲林同台蔡總統

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（中央社記者賴于榛台北24日電）九合一選戰升溫，行政院長蘇貞昌明天起將與執政團隊啟動政績說明會，首站與總統蔡英文同台，力挺雲林縣長參選人劉建國。近蘇人士表示，要用政績爭取中間選民和黨支持者的認同，避免讓選戰淪為口水戰。

蘇貞昌過去在造勢場合或是公投宣講時，都會準備簡報，搭配撞球桿指揮吸引目光，加上肢體語言，效果十足。近蘇人士指出，為協助說明政績，撞球桿這次也預計再度出現。

民進黨秘書長林錫耀日前表示，蘇貞昌與執政團隊、執政縣市長25日起，將以「中央地方作伙拚、民主台灣大步行」為主軸，啟動政績說明會，勤跑各地。

近蘇人士下午對中央社記者表示，蘇貞昌政績說明會首場在雲林縣，將向民眾報告防疫、經濟等執政成果，用政績爭取中間選民和黨支持者的認同，避免讓選戰淪為口水戰。

社福政績部分，近蘇人士指出，蘇貞昌將說明政府不斷提高少子女化與長照預算，推動0到6歲國家養、增加育兒津貼等措施、擴大不孕症補助，以及推出300億元的擴大租金補貼方案，照顧年輕人與弱勢租屋族等。

防疫方面，蘇貞昌將說明台灣近3年來如何團結面對疫情，同時維持社會運作，且政府因勢利導，藉由部會間相互合作，讓去年經濟成長率超過6%，創11年來新高。

另外，近蘇人士說，蘇貞昌也會因地制宜，說明中央協助雲林縣農業、長照與醫療部分的相關進度。

近蘇人士表示，蘇貞昌將表達台灣是國際社會不可或缺的良善力量，且在蔡總統領導下的民主成就、外交成績豐碩，包含在俄烏戰爭持續、中國壓力之下的此刻，美國、歐洲與友邦的政要、國會議員陸續聲援台灣。（編輯：林興盟）1110924