高雄捷運小港林園線獲政院核定 預計年底動工

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（中央社記者洪學廣高雄23日電）行政院長蘇貞昌今天核定高雄捷運小港林園線計畫，總經費533億，預計年底動工、2030年完工通車。民進黨立委賴瑞隆表示，小港林園線全長11.59公里，共設置7座車站。

賴瑞隆辦公室下午發布新聞稿表示，蘇貞昌正式核定捷運小港林園線計畫，總經費新台幣533億元，預計年底動工、2030年完工通車，補足南高雄通往市區捷運路網缺口。賴瑞隆在6年前上任立委後，多次邀集交通部、高雄市政府等單位協調爭取，獲交通部補助小港林園線可行性研究840萬元，並成功爭取以一線到底、高運量、地下化方式興建，讓南高雄市民享有安全便捷交通運輸。

賴瑞隆指出，捷運小港林園線全長11.59公里，路線自紅線R3小港站向南延伸進入林園，共設置7座車站，包含6座地下車站、1座高架車站。行政院正式核定後，將於年底動土興建，預計於2030年完工通車，總經費533億元。

他也感謝中央各部會對高雄城市交通建設重視，以及市長陳其邁上任後展現的高行政效率，促使小港林園線去年12月獲行政院核定可行性研究案，交通部及國發會則分別於今年6月及8月同意綜合規畫報告，並建請行政院核定，行政院則於稍早正式核定捷運小港林園線。

賴瑞隆說，交通建設是城市產業發展的重要基礎。小港、林園區內有三大國家產業園區，且緊鄰海空雙港，每年為國家創造1.52兆元經濟產值。捷運小港林園線完工後將串聯紅線進入臨海工業區、林園工業區、亞洲新灣區、高雄港區、北高雄各科技園區等，帶動高雄整體經濟發展及市民生活品質。（編輯：黃世雅）1110923