台東地震 蘇貞昌：救災機制再精進、緊盯復原重建

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（中央社記者賴于榛台北22日電）花東日前強震造成公共設施等毀損，行政院長蘇貞昌今天要求公共工程委員會緊盯後續各項復原重建工作，並請內政部精進第一時間救災機制，盡速嚴謹仔細建立標準作業程序，讓速度加快、精確度加強。

9月18日台東地震導致花東地區建築物倒塌和道路中斷，行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌說，17日、18日接連2天發生花東地區芮氏規模6.4、6.8的地震實屬罕見，萬幸未有重大傷亡。

蘇貞昌表示，18日當天中央災害應變中心一級開設，他隨即前往視察，19日也到花東勘災，總統蔡英文也於21日關切災後復原、慰問傷者。

蘇貞昌表示，感謝有關部會、地方政府第一時間、不分晝夜全力投入搶救工作，例如通往六十石山及赤科山的坍塌路段很快搶通，順利接運遊客下山，也讓救災迅速完成，後續各項復原重建工作，請各部會全力完成，也請工程會緊盯進度督導。

橋梁復原部分，蘇貞昌說，請交通部與工程會評估適當工法，協助地方政府盡速重建或改善。

他表示，蔡政府上任以來，投入近新台幣250億元進行省道橋梁耐震補強或改建，3年前因南方澳大橋斷裂後，他又核定協助縣市政府老舊橋梁加速整建計畫共14億元，2項計畫共整建超過300座橋梁，已完成的達257座，請交通部、內政部就執行中的橋梁加速辦理、如期如質完工。

校園復原部分，蘇貞昌說，請教育部督導地方政府與受災學校即刻復原，需要整建者也從速從寬審查。

他表示，政府已投入530億元的經費進行校園耐震補強工作，已拆除重建補強的校舍合計逾4200棟，今年底可以讓公立高中國中國小校舍都符合耐震規範，請教育部加速辦理。

至於私有建物的耐震補強補助部分，蘇貞昌要求內政部營建署與地方政府合作，積極勘查、主動接受民間申請補助，若相關專業技師人力不足，也請工程會協助調派資源。

他也說，請相關部會戒慎恐懼，針對全國有哪些敏感地區、脆弱高風險構造物或建物等，要與業務主管對象及地方政府加速盤點。

另外，蘇貞昌表示，政府已經彙整各部會對本次震災受災戶所提供生活扶助、金融補貼、就業津貼、住宅租金補貼、建物補強補助以及稅捐減免等，請部會從寬從速主動協助辦理。

蘇貞昌也要求內政部長徐國勇精進警政署、消防署救災方法、程序與機制，盡速嚴謹仔細建立標準作業程序，讓速度加快、精確度加強。（編輯：黃國倫）1110922