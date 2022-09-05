立院新會期 柯建銘盼9/23開議、處理4大預算等案

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（中央社記者王揚宇、郭建伸台北5日電）立法院新會期展開。對於何時開議，民進黨團總召柯建銘今晚受訪表示，中秋連假後朝野黨團將進行協商，可能的開議日為9月20日、23日或30日，而23日或許比較恰當，一切待協商決定。

由於這個會期的是預算會期，民進黨立法院黨團總召柯建銘說，新會期將處理4大預算，包括112年度中央政府總預算案、前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案、去年的決算報告以及今年度國營事業預算案。

立法院第10屆第6會期9月1日開始立委報到，外界關注立法院何時正式開議。柯建銘晚間受訪說，開議日期要由朝野黨團協商決定，而立法院長游錫堃將於中秋連假後召集協商；立法院開議後，將進行總質詢，希望一切順利，若在野黨有出什麼題目，再來見招拆招。

柯建銘也提到，看是否能在開議後的第2次院會，用半天時間先處理今年度國營事業預算案，這有28案待表決，希望能在9月底前處理完畢。

關於重大法案部分，柯建銘說，這分為待協商、待審查及行政院尚未送進立法院的草案，該處理就處理；目前尚待協商部份，包括性暴力犯罪防制「四法」、氣候變遷因應法、菸害防制法、精神衛生法等，而菸害防制法還有2部配套法案，分別為菸酒稅法、海關進口稅則，這也要一起處理。

台南殺警案引發外界討論相關修法可能。柯建銘指出，警械使用條例已出委員會待協商，這會期會協商，而外役監條例待院版送進立法院後，也會列為優先處理事項。

攸關毒駕的刑法、陸海空軍刑法修法部分，柯建銘說，草案送進立法院後就會排審。關於再生醫療「三法」，行政院版草案送進立法院後就排審。

另外，考試院與行政院3月10日共同舉行記者會，宣布民國112年7月1日以後初任公教人員的退撫新制，由確定給付制改為確定提撥制，並設立個人帳戶，提供多元化的投資組合。相關草案送立法院審議。

柯建銘說，相關法案已初審通過待協商，考量明年7月1日就要實施，後續還有很多子法要訂定，這有時間壓力，因此開議後要盡快協商。

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柯建銘說，新會期除了有行政院長施政總質詢外，還有4大預算案及重大法案要處理，而且11月26日將舉行地方九合一選舉，可以預料的是，今年是選舉年，朝野對立會很嚴重，很難期待選舉會期會很順遂，但再苦也要有耐心地與在野黨團溝通協調，這是民進黨團該負的責任。

此外，民進黨團今天公布新任黨團七長，總召為柯建銘，幹事長為羅致政、書記長為郭國文，副幹事長為林靜儀、黃世杰，副書記長為林楚茵、吳玉琴。（編輯：林興盟）1110905