台南2員警殉職 徐國勇允最優撫卹

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（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市2名員警今天遭攻擊殉職，內政部長徐國勇下午前往奇美醫學中心慰問死者家屬時表示，將以因公殉職最優撫卹，金額約介於新台幣2800萬元至3100萬元間。

徐國勇與警政署長黃明昭、台南市長黃偉哲等人下午前往奇美醫學中心，慰問死亡員警曹瑞傑的阿嬤和哥哥等家屬，致贈慰問金，阿嬤難掩傷心情緒，徐國勇頻頻輕拍阿嬤肩膀，離開前還深深一鞠躬致意。

徐國勇接受媒體聯訪表示，內政部與警政署支持員警在執勤遇抵抗時正確、大膽使用槍械，警方目前正全力緝兇，還給2名殉職員警公道。

徐國勇指出，他已指示警方以因公殉職的最優撫卹辦理，依2名員警年資初步計算，資淺的撫卹金約在2800萬到3000萬元間，資深的約在2900萬至3100萬間，確切金額還需要再精算，而且已有民間企業表達提供相關協助的意願。

徐國勇說，治喪事宜警政署會全力協助，台南市政府也會派專人負責處理。（編輯：謝雅竹）1110822