更多編輯台推薦新聞：
蒲亭智囊杜金大有來頭 愛女被炸死疑成替死鬼
國際

蒲亭智囊杜金大有來頭 愛女被炸死疑成替死鬼

熱浪缺雨北半球大河乾涸 二戰炸彈出土、桶屍見天日
國際

熱浪缺雨北半球大河乾涸 二戰炸彈出土、桶屍見天日

親官方紀錄片「春，又見香港」疑作假 揭中國大外宣一條龍
兩岸

親官方紀錄片「春，又見香港」疑作假 揭中國大外宣一條龍

余苑綺病逝／大腸直腸癌年輕化 醫：家族符合3條件風險高
生活

余苑綺病逝／大腸直腸癌年輕化 醫：家族符合3條件風險高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
台南雙警遇襲命案
新聞專題
台南雙警遇襲命案5/12
首頁 / 社會

台南2員警遇襲命案 警方公布贓車牌追捕通緝犯陳偉捷

2022/8/22 16:02（8/22 17:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市安南區北汕尾三路上午發生襲警失槍案。2名員警追緝機車竊盜通緝犯時遇襲傷重不治殉職。警方已發布通緝犯案「陳偉捷」。（警方提供）中央社記者曾以寧傳真　111年8月22日
台南市安南區北汕尾三路上午發生襲警失槍案。2名員警追緝機車竊盜通緝犯時遇襲傷重不治殉職。警方已發布通緝犯案「陳偉捷」。（警方提供）中央社記者曾以寧傳真　111年8月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市安南區北汕尾三路上午發生襲警失槍案。2名員警追緝機車竊盜通緝犯時遇襲傷重不治殉職。警方已發布通緝犯案「陳偉捷」，以及車牌「369-PGB」深紅色普通重機贓車。

警方專案小組發布通緝，將陳列為查緝對象，以及這輛車牌「369-PGB」深紅色普通重機贓車。由於目前警槍不見，且陳嫌體型壯碩，南市各分局投入緝凶警力都已要求全副武裝。依警方資料，陳男今年7月15日遭雲林縣警局台西分局發布通緝。

台南市警察局長方仰寧下午出面說明案情表示，當時二分局民權所的2名警員發現贓車主動查緝，在追到嫌犯後，先下車攔查凃姓員警疑遭到歹徒攻擊，曹姓員警隨即呼叫支援。支援陳姓員警1人騎乘機車稍後抵達，發現兩人全身是血倒臥地上，立即通報救護。

方仰寧說，2名員警中，凃員出勤領有警槍，但現場並未尋獲警槍、彈匣，疑遭嫌犯奪走，另外，現場也發現彈孔，不排除是嫌犯搶槍得手後，意圖開槍射殺員警。至於曹姓員警並未配槍。（編輯：孫承武）1110822

台南市安南區北汕尾三路22日發生襲警案，2名員警殉職。（中央社製圖）
台南市安南區北汕尾三路22日發生襲警案，2名員警殉職。（中央社製圖）
台南市2名員警22日上午疑似追緝贓車時，在安南區北汕尾三路遭攻擊傷重不治，警方隨後封鎖現場蒐證調查。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月22日
台南市2名員警22日上午疑似追緝贓車時，在安南區北汕尾三路遭攻擊傷重不治，警方隨後封鎖現場蒐證調查。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月22日
延伸閱讀
台南2員警遇襲殉職 蘇貞昌：已掌握凶嫌儘速逮捕到案台南2員警殉職 游錫堃：像這種一定要判死刑台南2員警殉職 徐國勇：緝凶遇歹徒反抗 大膽使用槍械絕不客氣鐵路警察李承翰遭刺死案 凶嫌判刑17年定讞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台南2員警遇襲殉職 蘇貞昌：已掌握凶嫌儘速逮捕到案