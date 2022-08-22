台南2員警遇襲命案 警方公布贓車牌追捕通緝犯陳偉捷

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台南市安南區北汕尾三路上午發生襲警失槍案。2名員警追緝機車竊盜通緝犯時遇襲傷重不治殉職。警方已發布通緝犯案「陳偉捷」。（警方提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月22日

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（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市安南區北汕尾三路上午發生襲警失槍案。2名員警追緝機車竊盜通緝犯時遇襲傷重不治殉職。警方已發布通緝犯案「陳偉捷」，以及車牌「369-PGB」深紅色普通重機贓車。

警方專案小組發布通緝，將陳列為查緝對象，以及這輛車牌「369-PGB」深紅色普通重機贓車。由於目前警槍不見，且陳嫌體型壯碩，南市各分局投入緝凶警力都已要求全副武裝。依警方資料，陳男今年7月15日遭雲林縣警局台西分局發布通緝。

台南市警察局長方仰寧下午出面說明案情表示，當時二分局民權所的2名警員發現贓車主動查緝，在追到嫌犯後，先下車攔查凃姓員警疑遭到歹徒攻擊，曹姓員警隨即呼叫支援。支援陳姓員警1人騎乘機車稍後抵達，發現兩人全身是血倒臥地上，立即通報救護。

方仰寧說，2名員警中，凃員出勤領有警槍，但現場並未尋獲警槍、彈匣，疑遭嫌犯奪走，另外，現場也發現彈孔，不排除是嫌犯搶槍得手後，意圖開槍射殺員警。至於曹姓員警並未配槍。（編輯：孫承武）1110822

台南市安南區北汕尾三路22日發生襲警案，2名員警殉職。（中央社製圖）