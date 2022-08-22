台南2員警執勤殉職1槍與子彈遺失 警比對跡證漏夜緝凶

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（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市政府警察局第二分局2名員警今天上午在安南區追緝贓車時遇襲殉職，其中1名員警所攜槍彈遭奪走，警方下午尋獲涉案的普通重機贓車，仍持續比對跡證追捕嫌犯。

台南市政府消防局在上午11時48分左右獲報，指稱在安南區北汕尾三路與台江大道4段附近有員警受傷，消防人員抵達現場時發現2名男性員警傷勢嚴重，失去呼吸與心跳，2人頸部、雙手都有傷勢，分別將2人送往永康奇美醫院與安南醫院救治，因傷勢嚴重先後宣告不治。

台南市警察局長方仰寧下午出面說明案情表示，當時第二分局民權派出所2名警員發現贓車主動查緝，在追到嫌犯後，先下車攔查的凃姓員警疑遭到歹徒攻擊，曹姓員警隨即呼叫支援。支援陳姓員警騎乘機車稍後抵達，發現2人全身是血倒臥地上，立即通報救護。

方仰寧說，2名員警中，凃員出勤領有警槍，但現場並未尋獲警槍、彈匣，疑遭嫌犯奪走，另外，現場也發現彈孔，不排除是嫌犯搶槍得手後，意圖開槍射殺員警。至於曹姓員警並未配槍。

警方在案發後封鎖現場進行採證，在現場尋獲1把玩具槍，是否與案情有關還要進一步查證，另外也根據警車行車紀錄器與附近監視器比對追查。

警方下午接獲通報，在距離案發現場不遠的土城高中校園廁所走道，找到涉案的深紅色普通重機贓車，並追查嫌犯是否為毒品通緝犯陳姓男子。

內政部長徐國勇與警政署長黃明昭、台南市長黃偉哲下午前往奇美醫學中心及台南市殯儀館慰問殉職員警家屬，徐國勇接受媒體聯訪時表示，警方將全力緝凶，還給2名殉職員警公道，並以因公殉職的最優撫卹辦理，初估2人撫卹金分別在新台幣2800萬到3000萬元間、及2900萬至3100萬元間。

台南市政府警察局案發後組成專案小組全力偵辦，並在第三分局開設專案會議室，由方仰寧坐鎮指揮。

第三分局分局長歐祖明晚間接受媒體聯訪表示，目前正循各項線索追查，根據行車紀錄器拍到嫌犯挾持凃姓員警，當時嫌犯已有槍，但還要透過現場採證比對，才能確定嫌犯身分，陳姓通緝犯也是清查對象之一。（編輯：方沛清）1110822

台南市安南區北汕尾三路22日發生襲警案，2名員警殉職。（中央社製圖）

台南市2名員警22日上午疑似追緝贓車時，在安南區北汕尾三路15號遭攻擊，失去生命跡象，其中一人在頸部，另一人身上多處刀傷，分送奇美及安南醫院急救不治。圖為現場地面留有血跡與員警裝備。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月22日