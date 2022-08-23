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台南殺警奪槍 林信吾供稱遭噴辣椒水才抓狂揮刀襲警
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林信吾殺台南2警逃亡 轉換多項交通工具企圖混淆追緝

2022/8/23 11:04（8/23 11:31 更新）
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殺害台南2名員警的凶嫌林信吾23日在新竹被警方逮捕到案，台南市警察局長方仰寧（左3）上午在記者會中表示，嫌犯供稱本來在公墓喝酒，因員警鍥而不捨追緝，嫌犯先是拿刀抵住員警，後員警朝他噴辣椒水，造成嫌犯抓狂攻擊揮刀。中央社記者張榮祥攝 111年8月23日
殺害台南2名員警的凶嫌林信吾23日在新竹被警方逮捕到案，台南市警察局長方仰寧（左3）上午在記者會中表示，嫌犯供稱本來在公墓喝酒，因員警鍥而不捨追緝，嫌犯先是拿刀抵住員警，後員警朝他噴辣椒水，造成嫌犯抓狂攻擊揮刀。中央社記者張榮祥攝 111年8月23日
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（中央社記者張榮祥、李卉婷台南23日電）台南市員警凃明誠、曹瑞傑在追捕嫌犯過程中遭襲雙亡，凶嫌林信吾犯案17小時後落網，逃亡過程中不停變換多種交通工具，企圖製造斷點混淆警方追緝。

台南市警察局長方仰寧在破案記者會中說明，凶嫌犯案後把摩托車停在土城高中，也都丟下相關證物，接著就搭乘計程車，轉公車、計程車到火車站，再搭火車北上到新營，又偷了機車，在新營還搶了全家便利商店，接著搭白牌計程車到高雄九如交流道下，買了到新竹的單程票，轉搭客運北上。

方仰寧表示，專案小組鎖定凶嫌動向後，立即調度新竹警力先行部署，隨後台南警方趕到，在不傷及其他民眾，趁凶嫌下車後，乘其不備，快速壓制逮捕。順利起獲被嫌犯劫走的警槍18顆子彈，配合現場找到的6個彈殼，24顆子彈全部到位。

方仰寧指出，歹徒非常狡猾，不斷變換交通工具，製造斷點，造成警方偵查困難，專案小組串聯跡證，在新竹順利逮捕。針對嫌犯初步供述，持高度懷疑，對案情避重就輕，這部分由檢察官指揮嚴密偵辦。

方仰寧說，凶嫌在民國108年也曾犯下超商搶劫案，這次居然又搶超商，起獲槍枝時發現已上膛，但初步清查未有其他犯罪跡象。

另外，外界盛傳陳姓通緝犯涉有重嫌，方仰寧今天表示，陳姓通緝犯與殺警案無關。（編輯：謝雅竹）1110823

台南市安南區22日發生襲警案造成2名警員殉職，警方23日清晨在新竹市客運站逮捕凶嫌林信吾（中），並查獲搶來並已上膛的警槍。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年8月23日
台南市安南區22日發生襲警案造成2名警員殉職，警方23日清晨在新竹市客運站逮捕凶嫌林信吾（中），並查獲搶來並已上膛的警槍。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年8月23日
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