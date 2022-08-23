林信吾不用手機如孤鳥逃亡17小時 68警5車跟監埋伏逮到人

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（中央社記者洪學廣台南23日電）台南殺警奪槍案偵破，市警局刑大大隊長林宏昇今天說明偵辦過程表示，凶嫌林信吾不用手機、不聯繫親友宛如「孤鳥」，台南警方一路跟遊覽車北上，最後動員68人埋伏逮人。

台南市二分局民權派出所員警凃明誠、曹瑞傑，昨天在追捕嫌犯過程中遭襲雙亡，凶嫌林信吾在逃亡17小時內數度換車企圖製造斷點躲避追查，所幸最後在全國警方通力合作跟監埋伏下，由新竹、台南、高雄等地警方，出動5輛警車一路跟監他搭乘的遊覽車，動員68人埋伏將他迅速緝捕到案。

台南市警察局刑事警察大隊長林宏昇下午2時許接受媒體聯訪表示，初步了解林信吾居無定所，又沒使用手機，不跟親友聯繫，晚上就去公園或學校睡覺，儼然是隻「孤鳥」；警方調閱監視器畫面追蹤各方向路線，確認他在殺警後數度變換交通工具，發現他在國道1號高雄九如交流道下車後，連夜聯繫高市警方協助查詢下車後行蹤。

林宏昇說，警方策略就是「整體動員通力合作，不分彼此立即聯繫」；原本研判林信吾會在高雄找間汽車旅館休息，但卻發現他居然坐客運北上新竹，經連夜聯繫新竹市警方在下車地點部署埋伏警力；又考量客運上其他乘客安全，避免刺激歹徒，決定由台南警方出動5輛警車一路跟著林信吾搭乘的遊覽車，所幸抵達新竹時間是凌晨4時許，下車地點周遭人煙稀少。

林宏昇也透露，由於林信吾剛搶完超商身上還有幾千元，且在先前搭乘大眾運輸時並未對其他乘客不利，所以才採取埋伏跟監策略；當他下車，遊覽車開走後，第一圈埋伏的新竹市刑大員警便趁他剛好行經警方埋伏的車輛，迅速從四面八方暗巷及路旁車內一擁而上，不費一槍一彈制伏他。

針對犯案動機和行凶過程，林宏昇回應，林信吾僅說不想回去坐牢，至於他供稱是員警噴辣椒水，才會抓狂憤而揮刀攻擊說詞，警方也暫時持保留態度，不排除為卸責之詞。（編輯：陳仁華）1110823