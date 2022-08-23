更多編輯台推薦新聞：
米其林必比登推薦名單首納台南高雄 4都59家新入選
生活

米其林必比登推薦名單首納台南高雄 4都59家新入選

巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟
國際

巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟

仙台育英高中甲子園稱霸 日本東北106年來首次奪冠
運動

仙台育英高中甲子園稱霸 日本東北106年來首次奪冠

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台南殺警案檢討 外役監遴選擬排除重大刑案犯
首頁 / 社會
台南雙警遇襲命案
新聞專題
台南雙警遇襲命案1/50
首頁 / 社會

林信吾不用手機如孤鳥逃亡17小時 68警5車跟監埋伏逮到人

2022/8/23 16:08（8/23 17:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市安南區22日發生襲警案造成2名警員殉職，警方23日清晨在新竹市客運站逮捕凶嫌林信吾（中），並查獲搶來並已上膛的警槍。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年8月23日
台南市安南區22日發生襲警案造成2名警員殉職，警方23日清晨在新竹市客運站逮捕凶嫌林信吾（中），並查獲搶來並已上膛的警槍。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年8月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣台南23日電）台南殺警奪槍案偵破，市警局刑大大隊長林宏昇今天說明偵辦過程表示，凶嫌林信吾不用手機、不聯繫親友宛如「孤鳥」，台南警方一路跟遊覽車北上，最後動員68人埋伏逮人。

台南市二分局民權派出所員警凃明誠、曹瑞傑，昨天在追捕嫌犯過程中遭襲雙亡，凶嫌林信吾在逃亡17小時內數度換車企圖製造斷點躲避追查，所幸最後在全國警方通力合作跟監埋伏下，由新竹、台南、高雄等地警方，出動5輛警車一路跟監他搭乘的遊覽車，動員68人埋伏將他迅速緝捕到案。

台南市警察局刑事警察大隊長林宏昇下午2時許接受媒體聯訪表示，初步了解林信吾居無定所，又沒使用手機，不跟親友聯繫，晚上就去公園或學校睡覺，儼然是隻「孤鳥」；警方調閱監視器畫面追蹤各方向路線，確認他在殺警後數度變換交通工具，發現他在國道1號高雄九如交流道下車後，連夜聯繫高市警方協助查詢下車後行蹤。

林宏昇說，警方策略就是「整體動員通力合作，不分彼此立即聯繫」；原本研判林信吾會在高雄找間汽車旅館休息，但卻發現他居然坐客運北上新竹，經連夜聯繫新竹市警方在下車地點部署埋伏警力；又考量客運上其他乘客安全，避免刺激歹徒，決定由台南警方出動5輛警車一路跟著林信吾搭乘的遊覽車，所幸抵達新竹時間是凌晨4時許，下車地點周遭人煙稀少。

林宏昇也透露，由於林信吾剛搶完超商身上還有幾千元，且在先前搭乘大眾運輸時並未對其他乘客不利，所以才採取埋伏跟監策略；當他下車，遊覽車開走後，第一圈埋伏的新竹市刑大員警便趁他剛好行經警方埋伏的車輛，迅速從四面八方暗巷及路旁車內一擁而上，不費一槍一彈制伏他。

針對犯案動機和行凶過程，林宏昇回應，林信吾僅說不想回去坐牢，至於他供稱是員警噴辣椒水，才會抓狂憤而揮刀攻擊說詞，警方也暫時持保留態度，不排除為卸責之詞。（編輯：陳仁華）1110823

台南市2名員警22日上午疑似追緝贓車時，在安南區北汕尾三路遭攻擊傷重不治，警方隨後封鎖現場蒐證調查。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月22日
台南市2名員警22日上午疑似追緝贓車時，在安南區北汕尾三路遭攻擊傷重不治，警方隨後封鎖現場蒐證調查。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月22日
延伸閱讀
外役監逃犯林信吾殺2警 矯正署長：會檢討改善台南殺警案林信吾一週前脫逃明德外役監 偷車遭鎖定台南2員警遇襲、鐵路警遭刺死 近年殺警事件一覽2005年汐止殺警案凶嫌判死未執行 殉職警父母指不合理
林信吾
高雄警協助掌握林信吾客運蹤跡 陳其邁表揚致謝自強外役監有2人脫逃 許姓受刑人22日才逾期未歸
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
林信吾殺2警南北竄逃超商行搶 轉換多項交通工具企圖混淆追緝