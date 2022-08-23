汐止殺警案凶嫌判死未執行 殉職警父母指不合理

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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）台南市2名員警遇襲殉職，10多年前，汐止殺警案殉職員警洪重男的父母指出，兒子已過世10多年，昨天看到發生殺警案，想到殺死兒子的歹徒被判死刑未執行，實在不合理。

台南市安南區昨天發生襲警案，造成二分局民權派出所出勤的凃明誠、曹瑞傑2名警員殉職，1把警用配槍和2個彈匣不翼而飛，警方在案發不到24小時，今天凌晨4時多在新竹市逮到46歲凶嫌林信吾，起獲遭搶警槍械彈等證物。

2005年4月，新北市汐止分局橫科派出所警員洪重男、張大皞執行防搶巡邏勤務時，遭王柏忠、王柏英兄弟持刀砍頸，洪重男頸動脈遭割斷傷重不治，張員則重傷送醫急救，歹徒搶走員警配槍及12發子彈後騎機車逃逸，案發10天後落網。

洪重男老家在彰化二林鎮，洪重男的父母今天接受媒體聯訪時指出，昨天在電視看到殺警新聞，想起當年殺死兒子的歹徒一個被判死刑、一個被判無期徒刑，被判死刑的已10多年還未被槍決，等於2人已讓政府養了10多年，這樣保護壞人，實在很不公平。

洪母說，壞人沒伏法不打緊，卻還要花百姓的血汗錢去養他們，實在是沒有天理，而壞人想開槍就開槍，但警察開槍前要想很多，往往就是因為這一想，就可能丟了性命。

洪父則指出，看到殺警新聞心裡很難過，這樣的新聞都只敢看一下，不敢看太久，不過再怎麼痛苦還是得放下跟接受。（編輯：謝雅竹）1110823