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台南雙警遇襲命案
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台南雙警遇襲命案8/40
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外役監逃犯林信吾殺2警 矯正署長：會檢討改善

2022/8/23 12:20（8/23 12:39 更新）
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台南市22日發生襲警案造成2名警員殉職，凶嫌林信吾是台南明德外役監逃犯。法務部矯正署長黃俊棠（圖）23日上午召開記者會深深一鞠躬，對整起事件表達遺憾，並表示將強化各項控管和矯正機制。中央社記者葉臻攝 111年8月23日
台南市22日發生襲警案造成2名警員殉職，凶嫌林信吾是台南明德外役監逃犯。法務部矯正署長黃俊棠（圖）23日上午召開記者會深深一鞠躬，對整起事件表達遺憾，並表示將強化各項控管和矯正機制。中央社記者葉臻攝 111年8月23日
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（中央社記者葉臻桃園23日電）台南市昨天發生襲警案造成2名警員殉職，凶嫌林信吾是台南明德外役監逃犯。法務部矯正署署長黃俊棠今天鞠躬向殉職員警家屬致意，表示會進行檢討、改善，強化控管和矯正機制。

台南市2名員警昨天查緝贓車時遭襲殉職，專案小組今天到新竹逮捕46歲凶嫌林信吾，警方查出林信吾因偷竊、強盜等案件入獄，約一週前從明德外役監逃獄，又偷車遭鎖定。

黃俊棠今天上午召開記者會深深一鞠躬，他表示，向家屬致意，並對整起事件表示遺憾，外役監是以教化為意義，發生這起事件會深切檢討，並進行相關改善、強化各項控管和矯正機制。

黃俊棠說，林信吾在明德外役監服刑過程沒有異常，每3個月可以返家探視1次，林信吾上次的返家探視有正常返監，這次返家探視的不歸原因還不知道。

黃俊棠說，林信吾是獲准在8月13日下午2時返家探視、15日下午2時返監，但直至下午2時10分，監所發現林信吾沒準時回來，下午2時15分主動通知林信吾家屬，請家屬勸林信吾回來，隨後在下午2時50分，監所發函通報高雄市政府警察局鳳山分局、台南市政府警察局佳里分局協尋，同時回報矯正署，下午4時20分函送台南地檢署偵辦。

黃俊棠說，外役監政策是好的政策，讓收容人能順利回歸到社會和家庭；將強化外役監遴選、考核及淘汰機制，以及收容人個別化處遇及各項輔導措施，避免受刑人脫逃及返家未歸事件的發生。（編輯：陳清芳）1110823

殺警凶嫌林信吾是監獄逃犯 獄方強調有立即通報檢警偵辦

（中央社記者蔡孟妤台南23日電）台南殺警凶嫌林信吾是台南明德外役監逃犯，13日獲准返家探視後未歸、脫逃，卻不見通緝或公布紀錄，引發輿論譁然。獄方今天表示，發現林信吾未歸後即通報檢警偵辦，但發布通緝非獄方職責。

明德外役監副典獄長江振亨接受中央社記者訪問表示，依外役監受刑人返家探視辦法，核准林信吾13日下午2時返家探視，並應於15日下午2時返監執行，林信吾卻逾時未歸。

江振亨說，獄方聯絡林信吾家屬後，家屬也連絡不上林信吾，獄方隨即聯繫警察局通報協尋，並通報矯正署及函請地檢署依脫逃罪等罪嫌偵辦。

對於外界質疑未發布通緝或公布作為，江振亨說，發布通緝並非獄方權責，但均有立即通報檢警偵辦，林信吾3月也曾核准返家探視，但有依規定正常返監。

江振亨說，獄方14日有打抽查電話給林信吾，有接通，15日返監時間到前，林信吾也有主動致電說要回來，但不清楚為何最後沒回來。

江振亨表示，明德外役監6年來包含林信吾共有10人未正常返監，另9人均有抓回監執行；依照林信吾的強盜罪判刑8年4月，依規定每3個月得申請一次返家探視，發現逾假未歸後，也多次請家屬勸其返監執行，但家屬說不知下落。

江振亨說，林信吾民國109年8月入監至其他矯正機關，並於去年12月21日依外役監受刑人遴選實施辦法遴選至明德外役監執行，在監表現正常，沒有異樣，輔導人員也未發現異常情形。（編輯：唐聲揚）1110823

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