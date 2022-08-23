矯正署：外役監10年計49人脫逃 2人未緝獲

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台南市22日發生襲警案造成2名警員殉職，警方今天逮捕涉嫌人林信吾，林信吾為外役監人犯趁「返家探視」脫逃。矯正署23日表示，近10年脫逃計49人，至今有2人未緝獲。圖為法務部矯正署署長黃俊棠。中央社記者葉臻攝 111年8月23日

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（中央社記者劉世怡台北23日電）台南市2名員警昨天查緝贓車時遭襲殉職，警方今天逮捕涉嫌人林信吾，林信吾為外役監人犯趁「返家探視」脫逃。矯正署今天表示，近10年脫逃計49人，至今有2人未緝獲。

矯正署今天發布新聞稿，對於明德外役監獄受刑人林信吾返家探視逾時未歸涉殺警案，深表遺憾與哀悼。

新聞稿提及，外役監的設立是透過低度戒護管理及中間性處遇措施，協助受刑人培養自律能力，助其復歸社會，但受刑人趁返家探視或監外作業等無戒護或低戒護管理，脫逃或再犯風險也較高。持續加強受刑人平時戒護管理、考核及返家探視規定的宣導、及強化受刑人返家探視期間的抽查，並與返家當地警察機關保持聯絡。

最近10年數據顯示（統計至今天8月23日），獲選至外役監執行者1萬1323人，其中由機關內跑出去而脫離機關管制力範疇的脫逃者有4人，趁返家探視未歸的脫逃者有45人，共計49人，迄今尚未緝獲受刑人僅2名，均為花蓮自強外役監。

矯正署表示，對於近年脫逃及返家探視未歸事件，統計分析受刑人的刑期、年齡及罪名等相關資料，提供矯正署外役監受刑人遴選小組委員做為外役監受刑人審查遴選的參考資料，將具有高脫逃風險不適宜參加外役監階段性處遇特性的受刑人，自前端遴選作業予以排除，並繼續強化受刑人後續的考核及淘汰機制，以避免外役監受刑人脫逃及返家探視未歸事件持續發生。

此外，依據監察院於民國109年12月初公布的調查報告指出，統計近10年來，外役監脫逃受刑人達39人，成為國內治安隱憂，促法務部應檢討逃獄刑責，並請內政部加強查緝，儘速將脫逃受刑人逮捕歸案；矯正署當時表示，會積極精進人犯遴選機制並加強戒護管理。（編輯：陳清芳）1110823