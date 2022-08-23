徐國勇慰勞員警辛勞 警政署研議改善用槍制度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南凃姓、曹姓員警22日查緝贓車時遭兇嫌林信吾襲擊殉職，專案小組23日清晨前往新竹逮人。內政部長徐國勇（中）上午慰勞員警辛勞，也承諾將跟警政署研議改善基層用槍制度。中央社記者洪學廣攝111年8月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣台南23日電）台南市殺警奪槍案在案發17小時宣告偵破，內政部長徐國勇上午肯定員警辛勞。他說，破案並沒喜悅，只想還給殉職員警一個公，並承諾與警政署研議回應基層用槍時機檢討。

徐國勇上午與警政署長黃明昭、台南市政府警察局長方仰寧等人召開記者會慰勞不眠不休的警察同仁辛勞。他說，台灣的治安在世界是名列前茅，希望大家能給警察同仁多點鼓勵。

針對基層員警用槍時機改善，徐國勇回應提及，台北市中山北路2年多前曾發生員警對空鳴槍嚇阻20幾人的案子，要求當時的中山警分局長楊哲昌不要員警寫報告造成負擔，頂多口頭說明就夠，如此才能讓基層大膽用槍。之後也會跟警政署研議相關細節「用槍時機再檢討、有需要就修法」。

對於這次殺警奪槍案的偵破，徐國勇說，黃明昭在逮捕嫌犯後幾分鐘內就已告知，但當時自己心中沒有任何喜悅，而是覺得要把嫌犯繩之以法，還給殉職員警一個公道。殺警是人神共憤天理不容，警方會儘速釐清相關動機跟犯案過程。

徐國勇表示，警方昨天就已鎖定幾名嫌疑犯兵分多路追緝，但嫌犯非常狡猾，在台南搶完超商後故佈疑陣，先跑到高雄，再從高雄坐客運到新竹製造「斷點」。幸虧包括高雄市政府警察局長林炎田在黃明昭部署下，掌握嫌犯在高雄搭客運行蹤，並在沿途安排警力，最後順利將嫌犯逮捕歸案。

他表示，先前提及林信吾確實有對曹員駕駛警車開4槍，其中1槍直接穿過前擋風玻璃。至於曹員是否有因此受傷，因公殉職死因仍待檢察官跟法醫相驗釐清，之後偵辦過程結果會在適當時機向外界報告。

台南市安南區昨天發生殺警奪槍案，造成二分局民權派出所凃明誠、曹瑞傑2名警員殉職，1把警用配槍和2個彈匣不翼而飛。全台警力動員緝凶，今天凌晨4時多在新竹市逮捕46歲凶嫌林信吾，同時起出警槍械彈。（編輯：孫承武）1110823