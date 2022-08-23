警察用槍時機修法 陳宗彥：會再做檢討

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）台南2警遇襲殉職，內政部長徐國勇提到警察用槍時機有需要就修法。內政部次長陳宗彥今天說，警械使用條例已修法過，是否還有修法必要會再做檢討，此案仍在調查中，盼能釐清真相。

陳宗彥上午出席移民署「2022年防制人口販運國際工作坊」，會中媒體聯訪詢問針對台南殺警案是否有相關修法必要，像是警察用槍時機等部分。

陳宗彥表示，這部分會和行政院政務委員羅秉成及法務部一起研究、討論，針對相關法律是否有修法空間，目前正在進行研議中，兩部會還會進行內部討論，就法律面進行通盤檢討。

對於徐國勇提到警察用槍時機有需要就修法。陳宗彥說，由於警械使用條例先前已修過法，是否還有修法必要會再做檢討，事實上之前修法對於員警在執法上使用槍械，是鼓勵應照現有規範在執法空間上大膽使用，這也是過去修法過程中一直強調的要點。

他表示，發生此事件各界都同感不捨，目前仍在進行調查中，希望能確實呈現真相。

媒體追問如何看國民黨立法院黨團指台南治安不好和警力長期不足有關？陳宗彥表示，實質上近幾年針對警專、警大或特考部分都有陸續增補警力給地方政府，但希望地方政府在預算員額部分，縣市首長也應大力支持。

陳宗彥指出，在地方預算分配上談到警力時，大家遇到治安狀況時就希望增加警力；但預算編制時，又會就地方預算而有所顧慮。但這部分應該是要大家一起合作，地方預算要支持，中央政府在警大、警專或特考員額也一定會配合地方需要做努力。

對於員警執勤教育和警用裝備是否要補強？陳宗彥表示，無論是員警在勤教育訓練或是基礎訓練，這兩塊都應該強化，在執法過程、技巧或程序上，都應透過基礎訓練和教育訓練予以落實。

他說，警察裝備已不斷精進，但也希望警政署能對相關警用裝備多所精進，在採購和提升方面幫第一線員警多點思考。（編輯：張銘坤）1110823