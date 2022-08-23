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台南雙警遇襲命案
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台南雙警遇襲命案9/40
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避免林信吾挾持乘客 警待下車逮人不費槍彈

2022/8/23 12:19
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（中央社記者張榮祥、李卉婷台南23日電）台南殺警凶嫌林信吾，犯案後漫無目標北上搭乘客運到新竹遭到逮捕。警政署長黃明昭表示，考量避免同車乘客被挾持，員警守候嫌犯下車後，不費槍彈順利逮人。

台南市二分局民權派出所員警凃明誠、曹瑞傑，昨天在追捕嫌犯的過程中遭襲雙亡。警方今晨在新竹逮捕凶嫌林信吾，台南市長黃偉哲、警政署長黃明昭、台南市警察局長方仰寧一起召開記者會說明，感謝全台警力合作逮捕嫌犯。

黃明昭會中表示，這是一件人神共憤、同仇敵愾案件，竟敢在光天化日之下，對執法人員行凶，2名同仁英勇、積極進取態度，值得敬佩，這麼年輕有為警察殞落非常難過及不捨，警力合作下，很快逮到凶嫌，大外人心，慰藉同仁在天之靈。

黃明昭呼籲同仁執勤要以安全為最高原則，沒有安全什麼都枉然，也會加強安全執法教育訓練，包含攔車和盤查都是重點。

針對犯案17小時後逮捕林嫌過程，黃明昭說，警方掌握到他搭乘客運車北上，而且是買單程車票到新竹。當時車上連同林嫌與其他乘客共12人，鎖定嫌犯動向後部署優勢警力，同時避免造成挾持車上人質，採取守候嫌犯下車，待客運車門關起那一刻，員警衝上前逮捕，林嫌沒有抵抗，全程不費1槍1彈。

黃明昭指出，嫌犯的背包內找到警槍，至於行凶折疊刀，初步供述是丟棄在土城高中草叢內。由於折疊刀為全案重要物證，上午專案小組前往土城高中搜尋。

黃明昭過去擔任台北縣刑警大隊長時，民國94年發生汐止殺警奪槍案，汐止警分局橫科派出所2名員警巡邏簽到時，遭計畫搶銀行的王姓兄弟檔，持西瓜刀、拔釘鐵鍬尾隨攻擊，搶走警槍逃逸。當時黃明昭不眠不休，每天都待在專案小組指揮所，清查周邊可疑人士及過濾周邊上千支錄影帶，2週後順利破案。2名搶嫌之後也伏法。（編輯：謝雅竹）1110823

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