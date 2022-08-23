殺警凶嫌林信吾是監獄逃犯 獄方強調有立即通報檢警偵辦

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台南市安南區22日發生襲警案造成2名警員殉職，警方23日清晨在新竹市客運站逮捕凶嫌林信吾（中），並查獲搶來並已上膛的警槍。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年8月23日

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（中央社記者蔡孟妤台南23日電）台南殺警凶嫌林信吾是台南明德外役監逃犯，13日獲准返家探視後未歸、脫逃，卻不見通緝或公布紀錄，引發輿論譁然。獄方今天表示，發現林信吾未歸後即通報檢警偵辦，但發布通緝非獄方職責。

明德外役監副典獄長江振亨接受中央社記者訪問表示，依外役監受刑人返家探視辦法，核准林信吾13日下午2時返家探視，並應於15日下午2時返監執行，林信吾卻逾時未歸。

江振亨說，獄方聯絡林信吾家屬後，家屬也連絡不上林信吾，獄方隨即聯繫警察局通報協尋，並通報矯正署及函請地檢署依脫逃罪等罪嫌偵辦。

對於外界質疑未發布通緝或公布作為，江振亨說，發布通緝並非獄方權責，但均有立即通報檢警偵辦，林信吾3月也曾核准返家探視，但有依規定正常返監。

江振亨說，獄方14日有打抽查電話給林信吾，有接通，15日返監時間到前，林信吾也有主動致電說要回來，但不清楚為何最後沒回來。

江振亨表示，明德外役監6年來包含林信吾共有10人未正常返監，另9人均有抓回監執行；依照林信吾的強盜罪判刑8年4月，依規定每3個月得申請一次返家探視，發現逾假未歸後，也多次請家屬勸其返監執行，但家屬說不知下落。

江振亨說，林信吾民國109年8月入監至其他矯正機關，並於去年12月21日依外役監受刑人遴選實施辦法遴選至明德外役監執行，在監表現正常，沒有異樣，輔導人員也未發現異常情形。（編輯：唐聲揚）1110823