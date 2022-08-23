殺警判死？綠委：目前法律沒有唯一死刑

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（中央社記者王揚宇台北23日電）台南市昨天發生襲警案，2名警員不幸殉職，引起外界討論殺警是否判處死刑；民進黨立委郭國文、林楚茵今天說，希望司法勿枉勿縱，目前雖有死刑，但沒有唯一死刑的法律構成要件，應尊重司法判決。

台南市安南區昨天發生襲警案造成2名警員殉職，專案小組今晨4時許在新竹市客運站逮捕凶嫌林信吾。警方調查，林信吾是台南明德外役監逃犯。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，媒體詢問，對於這起殺警案，立法院長游錫堃昨天受訪說「一定要判死刑」，另外也有人認為殺警應該判處唯一死刑。

郭國文與林楚茵在記者會開始時，先為兩位殉職警員默哀一分鐘。郭國文答覆媒體提問表示，按目前法律規定，雖然有死刑，但沒有唯一死刑的構成要件，後續就交由司法人員以其專業，決定嫌犯要受哪個刑度。眼前要關心的是落實警察執勤過程的安全與訓練完整性，這是當務之急，也希望這起案件不要打擊基層員警士氣。

林楚茵表示，一直以來，員警都很辛勞，民進黨團要表達對全國警察大力相挺之意，而且在警方迅速偵辦下，嫌犯很快就被逮捕，這要給予警方肯定與支持。

林楚茵希望司法單位勿枉勿縱，並安慰家屬節哀；至於是否要執行唯一死刑，由於目前刑法中沒有犯罪要件能構成唯一死刑，她尊重司法判決。

至於游錫堃稱此殺警案兇嫌一定要判死，郭國文表示，社會一部分人會有這樣的感受，殺警案發生時人神共憤，一時的情緒反應可以理解，但制度畢竟是制度，還是要尊重司法單位與審判結果。

時代力量立法院黨團今天也舉行記者會，總召邱顯智說，發生這件事情，全國民眾都很悲痛也不樂見，但他認為，行政首長及政治人物不該在這節骨眼上去煽動情緒，行政首長該做的事情是確認兇嫌身分，而不是喊打喊殺，萬一嫌犯不是真正的兇嫌，而真兇又逍遙法外，會衍生出更嚴重的問題。

邱顯智表示，認事用法是法官的權，這不是立法權也不是行政權，一般人民情緒激動完全可以理解，但政治人物講話要負責任，不該由行政、立法部門來下指導棋。

有關兇嫌是外役監逃犯，而明德外役監10年來已逃脫39人。邱顯智批評，外役監似乎成為權貴逃避徒刑的權貴天堂，而且外役監遴選制度不透明，因此相關遴選與決定應採法官保留原則，而不是讓矯正署決定，而外役監有多少逃犯，黨團會要求法務部矯正署說明。（編輯：郭無患）1110823