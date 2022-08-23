台南殺警奪槍 林信吾供稱遭噴辣椒水才抓狂揮刀襲警

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台南市安南區22日發生襲警案造成2名警員殉職，警方23日清晨在新竹市客運站逮捕凶嫌林信吾（中），並查獲搶來並已上膛的警槍。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年8月23日

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（中央社記者張榮祥、李卉婷台南23日電）狠心殺害2名警員的凶嫌林信吾，今天凌晨在新竹市落網。對於行兇動機，台南市警局長方仰寧上午在記者會表示，林嫌供稱因警員朝他噴辣椒水，才會抓狂憤而揮刀攻擊。

台南市安南區昨天發生這起襲警案，造成二分局民權派出所出勤的凃明誠、曹瑞傑2名警員殉職，1把警用配槍和2個彈匣不翼而飛。全台警力動員緝凶，在案發不到24小時，今天凌晨4時多在新竹市逮到46歲凶嫌林信吾，起獲遭搶警槍械彈等證物。

警方調查，凃、曹與派出所另一名員警共3人，昨天11時多接獲贓車通報，趕往三分局轄內安南區台江大道四段和北汕尾三路口追緝，凃、曹兩人駕駛巡邏車趕往，另名員警騎摩托車前往。

方仰寧上午在台南市警局第三分局接受媒體聯訪指出，林嫌到案供稱本來在公墓喝酒，遇到先下車徒步搜尋的凃明誠鍥而不捨追緝，林嫌持刀反抗，凃員喝令放下刀子，對方不從，凃使用辣椒水噴向嫌犯；林嫌眼睛因辣椒水刺激，一時瘋狂撲向凃員，凃警告先開1槍，造成嫌犯更加瘋狂揮刀刺向凃員上半身，因致命傷在頸部一刀，不幸因公殉職。

方仰寧表示，曹瑞傑則是駕駛巡邏車在外面尋找，隨後找到公墓和凃明誠會合時已看到凃員倒在地上。專案小組透過警車上行車記錄器畫面，警車抵現場後，曹瑞傑見狀開著警車撞向林信吾，林嫌此時搶奪警槍得手，陸續開了6槍，其中4發射中右前車門和車窗。另外，曹瑞傑頸部也有刀傷。

方仰寧說，目前這些都是嫌犯卸責之詞，專案小組對供述持高度懷疑，案情關鍵避重就輕，包括現場採證巡邏車右前側有4個彈孔，顯示林嫌至少對巡邏車開了4槍，這些都是現場鑑識明確結果。有關現場重建部分由檢察官指揮偵辦釐清疑點。（編輯：孫承武）1110823