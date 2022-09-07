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台南雙警遇襲命案
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台南雙警遇襲命案4/73
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林信吾殺2警案 台南地院裁定羈押未禁見

2022/9/7 18:26（9/7 18:44 更新）
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台南地方法院以林信吾（前右）手段凶殘，危害社會甚鉅，裁定羈押3個月，但未禁見。圖為8月23日下午警方訊後將林信吾移送台南地檢署。（中央社檔案照片）
台南地方法院以林信吾（前右）手段凶殘，危害社會甚鉅，裁定羈押3個月，但未禁見。圖為8月23日下午警方訊後將林信吾移送台南地檢署。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張榮祥台南7日電）明德外役監逃犯林信吾8月22日襲殺台南市警員凃明誠、曹瑞傑，南檢今天偵結求處死刑，全案移審台南地院，地院以林信吾手段凶殘，危害社會甚鉅，裁定羈押3個月，但未禁見。

台南地檢署今天偵結起訴殺害台南市2名警員的林信吾，求處死刑，褫奪公權終身，全案移審台南地方法院，地院裁定羈押未禁見。

台南地院指出，林信吾坦承全部犯行，涉犯攜帶兇器竊盜罪、攜帶兇器強盜罪、攜帶兇器強盜殺人罪、殺人罪、妨害公務罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例等，罪嫌重大。

林信吾犯案後，隨身攜帶台灣地圖查閱，以變換各種交通工具方式掩人耳目，短短1天內橫跨多個縣市躲避查緝，顯見畏罪規避逃亡，無從防範林信吾反覆加重強盜犯行的可能。

此外，林信吾殺害凃明誠及曹瑞傑，手段凶殘，逃亡時又攜帶警用手槍搶劫超商，危害社會秩序及治安甚鉅，有施以羈押處分的必要，無法以具保、責付或限制住居等手段替代。（編輯：謝雅竹）1110907

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