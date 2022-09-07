密錄器揭台南2警死前慘狀 凃明誠悲鳴討水、曹瑞傑哀喚救同僚

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（中央社記者張榮祥台南7日電）明德外役監逃犯林信吾襲殺台南市警員凃明誠、曹瑞傑，從支援警力密錄器揭露凃明誠臨死前發出討水悲鳴；曹瑞傑身受重傷，仍疾呼支援警員先救凃明誠。2人身心痛苦難以想像。

台南地檢署今天偵結起訴台南殺警案，涉案的林信吾遭求處死刑，褫奪公權終身；南檢起訴內容更揭露支援警員陳俊安密錄器錄下的影音內容。

南檢調查，林信吾將台南市第二警分局民權派出所員警凃明誠、曹瑞傑殺成重傷倒地後，認為威脅已消除，竟未對垂死兩人存有一絲一毫憐憫，反在現場恣意搜刮後揚長而去，將倒臥血泊、僅餘一息的凃明誠、曹瑞傑，棄於南台灣8月正午烈日下曝曬等死。

支援警員陳俊安趕抵現場時，親見滿身是血的凃明誠勉強從警用巡邏車後座下車，手持礦泉水瓶卻不支倒地；陳俊安隨身密錄器更錄下凃明誠臨死前發出討水悲鳴，卻因遭到割喉失血過多難以言語，使得陳俊安當下未能理解。依檢方起訴書，凃明誠案發當下以徒手及辣椒水抵抗壓制，但仍遭林信吾刺殺17刀。

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另外，身中38刀的曹瑞傑傷勢過重，仍以堅強意志力反覆試圖坐起，卻次次倒地，在凃明誠陷入昏迷時，用盡最後一絲力氣呼喚正在路邊求救的陳俊安回來施救凃明誠。

南檢表示，凃、曹2警死前承受至深至鉅身心折磨，痛苦難以想像，更無法以筆墨形容。凃、曹是認真執行職務的警員，卻無故遭受暴行，但凡親見皮開肉綻的遺軀，或勘驗不忍卒睹的現場影音，無人能否認此案確實是情節最重大罪行。（編輯：孫承武）1110907