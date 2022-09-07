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林信吾殺警遭檢求死 殉職警家屬：速審速決速槍決

2022/9/7 21:33
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（中央社記者張榮祥台南7日電）台南地檢署今天偵結起訴殺警案凶嫌林信吾，求處死刑。兩名殉職警員凃明誠、曹瑞傑的家屬都希望全案速審速決，儘快讓凶手伏法，才能給死者交代，安慰家屬傷痛。

凃明誠的父親今天得知南檢對林信吾求處死刑，即使悲從中來，也不願再回想兒子遇害慘況，僅希望全案速審速決，迅速槍決，才能告慰死者在天之靈，也幫認真執勤的警察討回公道，不會浪費國家公帑。

曹瑞傑的兄長也表示，林信吾被判死刑對殉職警員才有交代，定讞後也應儘速執行槍決，為遭殘暴殺害的2人討回公道。他同時感謝南檢的辛苦與努力，迅速偵結，依相關證據對凶嫌求處重刑，安慰家屬傷痛。

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曹瑞傑的叔父說，看了起訴書後，檢方陳述犯罪事證相當充分明確，相信司法可以給凶嫌最嚴厲的制裁。曹瑞傑由阿公、阿嬤拉拔長大，阿嬤紅著眼眶說，可惡的凶嫌對執勤警員殘暴砍殺毫無人性，一定要判處死刑，儘速槍決，才能還2名殉職警員公道，否則家屬傷痛的心會懸著無法放下。

林信吾8月22日在台南市安南區襲殺台南市二分局泉派出所凃、曹2警，隔天凌晨在新竹市客運站落網，南檢訊後聲押獲准。檢察官今天求處死刑，褫奪公權終身；全案移審台南地方法院，法官裁定羈押3個月，但未禁見。（編輯：孫承武）1110907

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