凃明誠曹瑞傑因公殉職 銓敘部：以最高等級撫卹辦理

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銓敘部21日召開因公審查小組會議，殉職的巡官凃明誠及曹瑞傑符合法定最高等級的撫卹標準。圖為警方封鎖現場蒐證調查。（讀者提供）

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（中央社記者陳俊華台北21日電）銓敘部今天召開因公審查小組會議，台南市政府警察局第二分局警察凃明誠及曹瑞傑遺族申請因公撫卹，經審議後與會委員一致認定兩人的死亡原因，符合法定最高等級的撫卹標準。

銓敘部透過新聞稿表示，殉職的巡官凃明誠及曹瑞傑在8月22日上午追緝失竊重型機車，遭遇犯嫌攜有刀械頑強抵抗，以當時的情境，確對其生命安全構成極大威脅，縱然已身中多刀，仍與犯嫌纏鬥，奮勇逮捕案犯，最終因傷重不治，犧牲個人性命。

銓敘部說，凃明誠及曹瑞傑的遺族，申請「執行逮捕罪犯艱困任務時，仍然不顧生死奮勇執行任務，以致死亡」因公撫卹，今天下午召開因公審查小組會議，審閱相關事證後，與會委員一致認定凃明誠及曹瑞傑的死亡原因，符合法定最高等級的撫卹標準。

銓敘部表示，將依因公審查小組的決議，儘速審定兩案，並對於凃明誠及曹瑞傑英勇殉職，表達感佩與最高敬意。

內政部長徐國勇8月22日表示，已指示警方以因公殉職的最優撫卹辦理，依2名員警年資初步計算，資淺者撫卹金約在2800萬到3000萬元間，資深者約在2900萬至3100萬間，確切金額還需要再精算。

員警因公死亡的撫卹金額包含3大類型，分別為撫恤金、公保死亡給付、傷亡慰問金；撫卹金以員警的警階、年資及最高俸點核算，死亡、殉職慰問金最高1400萬元。（編輯：林克倫）1110921