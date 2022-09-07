林信吾殺2警遭求處死刑 南檢：凶嫌希望速審速結

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台南警員凃明誠、曹瑞傑日前遇襲殉職，凶嫌林信吾隔天落網，台南地檢署發言人許嘉龍（圖）7日在記者會中表示，檢方偵結後將林信吾依殺人罪起訴，並建請求處死刑，褫奪公權終身。中央社記者張榮祥台南攝 111年9月7日

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（中央社記者張榮祥台南7日電）台南市安南區8月22日襲警案，造成警員凃明誠、曹瑞傑殉職，凶嫌林信吾隔天凌晨在新竹市落網。台南地檢署今天偵結求處死刑；發言人許嘉龍表示，林信吾也希望速審速結。

許嘉龍今天召開記者會指出，林信吾犯案當時，持刀使出割喉、切頸、插胸、刺腹，手段凶殘。檢方以加重竊盜、強盜殺人、殺人，加重強盜、妨害公務、槍砲等罪提起公訴，求處死刑，褫奪公權終身。許嘉龍表示，林信吾接受偵訊時，也知道自己殺的是警察，希望速審速結，早日接受處罰。

南檢認定林信吾將兩警殺成重傷倒地後，未存有一絲一毫憐憫，反而恣意搜刮，揚長而去，將兩人棄於南台灣8月正午烈日下曝曬等死，無人能否認此案確實是情節最重大的罪行。

林信吾雖宣稱案發前有飲酒，可能自制力較低，但南檢調查林信吾確實買酒，卻無直接證據證明有飲酒；林信吾犯案後未自首，逃亡時間逾15小時，很難僅憑一面之詞就認為殺人當下已缺乏辨識能力或控制能力。

此外，起訴書指出，林信吾殺警後先至土城高中清除犯罪痕跡，逃亡途中更不斷製造斷點，顯見精神狀態清楚，縝密思考作出客觀上對己有利的判斷。持刀殺警是在預期中，視公權力恍如無物，舉國震怖，難以入眠，非以死刑不能充分評價，僅能和社會永久隔絕，以免慘劇再度發生。

南檢起訴書指出，46歲林信吾因強盜案被判有期徒刑8年4個月，民國109年1月1日起先後在台南看守所羈押，台南監獄執行；110年12月21日移至明德外役監。但林信吾外役監返家探親後，未於8月15日回監而脫逃。

林信吾8月22日上午6時23分攜彈簧刀，在中西區赤崁街45巷附近竊取機車，10時41分騎至安南區台江大道四段與北汕尾三路口附近，停留在台江大道南側便道墓厝內。第二警分局民權派出所員警曹瑞傑駕巡邏車載凃明誠尋找失竊機車。

兩人抵達後，凃明誠下車尋獲機車，再以通訊軟體LINE通知曹瑞傑；林信吾隨即從藏身處竄出，持刀攻擊凃明誠。凃明誠以徒手及辣椒水抵抗壓制，但仍遭林信吾刺殺17刀。林信吾並奪取凃明誠警槍及子彈。

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林信吾見曹瑞傑駕駛巡邏車趕抵，持警槍向巡邏車駕駛座方向射擊6槍，造成警車偏向撞入路旁草叢。曹下車試圖靠近倒臥在地的凃明誠，又遭林信吾刺殺38刀倒地。林信吾隨後攜槍騎車逃離現場。趕到現場支援的陳姓警員發現凃、曹身受重傷，急電救護人員到場急救，兩人傷重送醫不治。

林信吾犯案後先到附近安南區的土城高中清洗，丟棄機車和凶刀，再搭乘計程車、公車、火車等輾轉逃亡於台南、嘉義、隆田、東山、新營等地，當天深夜在新營區仁壽街竊取機車後，前往全家便利商店持刀搶劫得手新台幣7061元。林信吾接著改搭白牌計程車前往高雄，再從高雄轉搭和欣客運前往新竹，8月23日凌晨4時許在新竹市客運站被專案小組逮捕，南檢訊後聲押獲准。（編輯：謝雅竹）1110907