台南殉職雙警告別式 數百名同僚列隊敬禮送行

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南市政府警察局第二分局凃明誠、曹瑞傑兩名員警執勤時遇襲殉職，告別式今天上午在南區殯儀館景行廳舉行，靈柩送往火葬場途中安排警車前導，數百名員警列隊致敬。

台南市警局協助凃明誠、曹瑞傑家屬辦理告別式，上午8時起辦理家祭，隨後由總統蔡英文頒發褒揚令、行政院長蘇貞昌頒發楷模獎章、台南市長黃偉哲頒發卓越市民，再進行追晉巡官職務、覆蓋國旗及警旗等榮典，接著由各機關團體代表公祭，再開放到場人士捻香悼念。

告別式告一段落後，兩人靈柩由台南市警察局同仁護送上車，數百名身著警察制服，來自外縣市各警察單位的員警在兩旁列隊，隊伍一直延伸到殯儀館出口外道路兩旁，所有人員在前導警車及靈車經過時行舉手禮，場面哀榮。

凃明誠、曹瑞傑在8月22日調查機車失竊案，循線前往台南市安南區追查時，先後遭竊車嫌犯林信吾襲擊雙亡，林信吾逃亡17小時內數度換車企圖製造「斷點」躲避追查，8月23日凌晨在新竹市落網，台南地方法院在8月24日裁定羈押。（編輯：郭諭儒）1110905