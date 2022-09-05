更多編輯台推薦新聞：
台灣競技啦啦隊揚威國際 曼谷奪3金1銀1銅
運動

台灣競技啦啦隊揚威國際 曼谷奪3金1銀1銅

韓國連5月逆差金絲雀警鐘響 台灣守住順差關鍵一次看
產經

韓國連5月逆差金絲雀警鐘響 台灣守住順差關鍵一次看

周思齊滿貫砲中職第2老 兄弟團隊完全全壘打史上第3次
運動

周思齊滿貫砲中職第2老 兄弟團隊完全全壘打史上第3次

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美加紐澳歐洲與邦交國9/12起恢復免簽入境
首頁 / 社會
台南雙警遇襲命案
新聞專題
台南雙警遇襲命案4/70
首頁 / 社會

台南殉職雙警告別式 數百名同僚列隊敬禮送行

2022/9/5 14:09（9/5 14:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南市政府警察局第二分局凃明誠、曹瑞傑兩名員警執勤時遇襲殉職，告別式今天上午在南區殯儀館景行廳舉行，靈柩送往火葬場途中安排警車前導，數百名員警列隊致敬。

台南市警局協助凃明誠、曹瑞傑家屬辦理告別式，上午8時起辦理家祭，隨後由總統蔡英文頒發褒揚令、行政院長蘇貞昌頒發楷模獎章、台南市長黃偉哲頒發卓越市民，再進行追晉巡官職務、覆蓋國旗及警旗等榮典，接著由各機關團體代表公祭，再開放到場人士捻香悼念。

告別式告一段落後，兩人靈柩由台南市警察局同仁護送上車，數百名身著警察制服，來自外縣市各警察單位的員警在兩旁列隊，隊伍一直延伸到殯儀館出口外道路兩旁，所有人員在前導警車及靈車經過時行舉手禮，場面哀榮。

凃明誠、曹瑞傑在8月22日調查機車失竊案，循線前往台南市安南區追查時，先後遭竊車嫌犯林信吾襲擊雙亡，林信吾逃亡17小時內數度換車企圖製造「斷點」躲避追查，8月23日凌晨在新竹市落網，台南地方法院在8月24日裁定羈押。（編輯：郭諭儒）1110905

延伸閱讀
台南殺警案究責 明德外役監典獄長杜聰典調職、南檢須提報告台南殺警案檢討 外役監遴選擬排除重大刑案犯警開槍規定鬆綁 2情況不必寫報告林信吾殺2警 台南地院認定滅證逃亡裁定羈押
曹瑞傑
台南殉職雙警5日告別式 肅穆榮典表彰英勇網紅臉書嗆殉職警員活該 南市警局將調查送辦
凃明誠
台南殉職警頭七 警政署長慰問家屬：我很難過台南殉職警家屬辦頭七 告別式定9/5舉行
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台南殉職雙警告別式 蔡總統頒褒揚令：以你們為榮