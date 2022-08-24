警械使用條例修正草案若通過 警署將設調查小組

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（中央社記者劉建邦台北24日電）台南市2名警員遭襲殉職，警員用槍時機引討論。警政署今天表示，警械使用條例部分條列修正草案，若經立法院審議通過，將成立警械使用調查小組，保障員警即時判斷使用槍械。

警政署發布新聞資料指出，台南市警察局2名員警不幸因公殉職，為鼓勵警員正確、合法使用槍械並減輕執勤負擔，即日起警員執勤時單純對空鳴槍，且未造成傷亡或財損等合法使用警械案，詳細開槍經過情形，可改為登錄在工作紀錄簿，以代替書面報告。

警政署表示，針對警械使用條例修法進程，警械使用條例部分條例修正草案已送立法院審議，並列優先法案，將持續積極與立委溝通，盼及早凝聚各界意見達成共識，期待能加速通過修正草案。

警政署指出，這次修法包含對使用槍械適法性的判斷基準，若修法通過，將成立警械使用調查小組，會把警員用槍的合理認知，作為審查用槍適法性基準，保障員警即時判斷大膽用槍。

警政署表示，針對警員使用槍械涉法律訴訟部分，現行警員因公涉訟聘律師費，依規定均會補助，並設警察人員因公涉訟審議委員會，提供員警訴訟期間法律諮詢及經費補助，以補公務預算不足。

警政署指出，有關警員應勤裝備部分，自民國109年起全面汰換警員現行使用鋼（鐵）質伸縮警棍，共5萬7194支，增購拋射式電擊器4529組，背心式防彈衣現有共5萬8766件，外勤員警每人核配一件。

針對警員人力補充，警政署表示，會儘速檢討調度警力，並於9月至10月間，透過定期請調及考訓結業人員依需求檢討派補。（編輯：方沛清）1110824