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廢死聯盟：重大刑案剛發生不適合討論死刑存廢

2022/8/25 18:34（8/25 18:41 更新）
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圖為台南殺警案凶嫌林信吾（白色安全帽者）23日落網，在警方訊後移送至台南地檢署。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北25日電）台南殺警案引發死刑存廢議題。廢死聯盟今天發表聲明指出，重大刑案剛發生的時刻，並不適合討論死刑存廢，呼籲有心人士不應惡意製造更多的衝突、挑起更多的紛擾。

台南市日前發生殺警案，造成2名警員殉職，引發各界討論死刑存廢及執行進度等問題。受害員警家屬上午受訪時表示「要廢死聯盟滾去18層地獄」等語。

台灣廢除死刑推動聯盟傍晚發表聲明，指重大刑事案件發生時，廢死聯盟並不會在當下發表評論，原因是，在案件發生當下並不了解全貌，因此冒然發言，對於案件後續處理並不會有任何幫助。

聲明指出，從台南殺警案這幾天發展可以再次得到證明，媒體想要「報導」，政治人物搶著放話，偵辦單位急著破案而打亂陣腳，甚至在案發之初差點造成冤案，這些都是現在最不需要的。

廢死聯盟指出，廢死聯盟並沒有針對殺警案受訪，但媒體上卻出現了很多移花接木、不實說法，這樣更是對於案件真相沒有幫助，也無法撫慰受害人或者是讓社會大眾安心。

廢死聯盟表示，重大刑案剛發生時刻，並不適合討論死刑存廢，但當立法院長游錫堃針對個案發表凶嫌應該判死刑的不當發言後，輿論就被引導到死刑存廢議題。

媒體報導，受害員警家屬「要廢死聯盟滾去18層地獄」，廢死聯盟表示，可以想像家屬的憤怒情緒，也尊重他們的發言，但無意增添家屬心理負擔，所以不會對此做出回應。

廢死聯盟認為，受害者家屬表達悲傷與憤怒時，同感悲憤的社會大眾與媒體應該給予家屬尊重，讓他們有充分時間和空間去面對失去親人的傷痛、處理相關事務，盡量提供支持。

廢死聯盟表示，針對本案延伸出來的議題，例如犯罪被害人保護制度、警察心理照顧與值勤安全、獄政制度等，廢死聯盟懇請媒體能夠進行深入報導，讓台灣社會能在此時更加包容、理性、團結，不要讓2名殉職員警白白犧牲。（編輯：方沛清）1110825

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