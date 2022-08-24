殺警判死言論惹議 游錫堃：接受也尊重大家批評

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（中央社記者王揚宇、范正祥台北24日電）立法院長游錫堃22日針對台南殺警案表示，「我是反對判死刑，但是像這樣一定要判死刑」，此言論引發爭議。游錫堃今天受訪說，接受也尊重大家批評，他講的話他負責，誰要批評都可以。

游錫堃也指出，他雖然贊成廢死，但現行制度還沒有廢死，因此一個是未來，希望廢死，一個是現在，應該照現在的制度，「我們是依法行政，我講的沒有矛盾」，這見仁見智，接受各界的公評。

台南市安南區22日發生襲警案造成2名警員殉職，專案小組23日在新竹市客運站逮捕凶嫌林信吾。

游錫堃上午接見日華議員懇談會長古屋圭司等人，會後並接受媒體聯訪。在場記者詢問游錫堃，過去的態度支持廢死，但又說要判死刑，這樣是否有衝突。

游錫堃說，接受、尊重大家的批評。政治人物本來就可受公評，他講的話他負責，誰要批評都可以，因為台灣是民主國家，大家有言論自由。

此外，總統蔡英文表示要推動警械使用條例加速修法，媒體詢問游錫堃是否會加速修法。他說，立法院新會期將於9月1日展開，當天是立委報到，開議日應該在9月20日前後，在此之前他會召開朝野黨團協商，看各黨團的意見。（編輯：翟思嘉）1110824