台南2警遇襲殉職 凶嫌林信吾涉犯殺人等罪遭聲押

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南市2名員警昨天查緝贓車時遇襲殉職，警方針對數名可疑對象展開追查，今天凌晨在新竹市逮捕犯案後四處竄逃的凶嫌林信吾，台南地檢署複訊後晚間向台南地院聲請羈押。

台南地方法院晚間指出，林姓被告被移送至台南地院後，院方將召開強制處分庭進行偵訊，考量律師接見等因素可能影響時程，相關進度將適時對外界說明。

台南市政府警察局第二分局民權派出所員警凃明誠、曹瑞傑昨天追查一輛失竊機車過程中遭襲都殉職，林信吾涉案後逃亡17小時內數度換車企圖製造斷點躲避追查，最後由新竹、台南、高雄等地警方出動5輛警車一路跟監林信吾搭乘的客運車輛，趁林信吾在新竹市下車疏於防備時緝捕到案。

警方偵辦過程中發現林信吾是矯正署明德外役監脫逃收容人，矯正署今天證實，林信吾是依外役監受刑人返家探視辦法，核准於8月13日下午2時返家探視、15日下午2時返監執行。林信吾逾時未歸，經聯絡家屬後，家屬也連絡不上，隨即聯繫警方通報協尋，並通報矯正署及函請地檢署偵辦。

林信吾昨天在台南涉嫌偷竊機車，被警方鎖定車輛後，在台南市安南區面對員警查緝時涉攻擊員警並把警用槍彈帶走，涉案後將機車丟棄在安南區，再改用其它交通工具南北竄逃，曾到新營區偷竊機車，持空氣槍到超商搶奪現金，隨後搭車到高雄再轉搭客軍到新竹，最後被警方鎖定落網。

林信吾在警詢時供稱，因不想回去坐牢才脫逃，案發時是員警噴辣椒水，他才憤而揮刀攻擊。

警方對於林信吾說詞持保留態度，不排除為卸責之詞，經超過8小時詢問後，警方傍晚以殺人、強盜及竊盜等罪嫌將林信吾移送台灣台南地方檢察署偵辦。

台南地檢署晚間發布新聞稿指出，林姓被告涉犯殺人等罪嫌重大，所犯是最輕本刑5年以上重罪，且有逃亡事實，諭知聲請羈押。（編輯：戴光育）1110823