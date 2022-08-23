台南殺警案偵破 警客運站埋伏、為護乘客待凶嫌下車後才圍捕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南市安南區22日發生襲警案造成2名警員殉職，警方23日清晨在新竹市客運站逮捕凶嫌林信吾（中），並查獲搶來並已上膛的警槍。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年8月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）台南殺警犯嫌在新竹落網，新竹市警方還原現場指出，凌晨接獲通報後立刻部署55名刑事警力沿線埋伏，掌握車輛後待嫌犯下車、車門關上後立刻圍捕成功。

新竹市警察局刑事警察大隊副大隊長蘇皇吉還原現場表示，今天淩晨約2時30分接獲台南市警局通報，犯嫌在高雄搭乘客運北上，可能會至新竹市下車。

蘇皇吉指出，新竹市警察局長郭士傑立即召集刑警大隊、各分局刑事警力，共派出13台警車、55名警力，並親自率隊，與台南市警局聯合部署圍捕行動，警政署長黃明昭也到場督軍。

蘇皇吉說，經確認犯嫌為客運在新竹站唯一下車旅客，因此從國道交流道下就開始部署警力，停車站點周圍路邊、巷弄、車上也都有刑警埋伏。

蘇皇吉說，為確保車上其他乘客安全，警方與客運公司聯繫取得路線與相關資訊後，並未告知司機，直到嫌犯到站下車，且車門關上後，才上前進行壓制。

蘇皇吉說，由於整個埋伏過程未讓嫌犯發現異狀，一下車突然看見大批警力圍捕，神情驚訝且慌張，深知自己插翅難飛，乖乖就逮，圍捕過程未費一槍一彈，也未造成人員傷亡，後續交由台南警方偵辦。

新竹市代理市長陳章賢今天偕同新竹市警察之友會到警局慰勉破案同仁，感謝警察堅守崗位，並頒贈破案獎勵金。

陳章賢致詞表示，在這件全國矚目殺警案件中，警方迅速逮捕犯嫌，不只讓民眾安心，也告慰2名英勇警察在天之靈。

郭士傑表示，維護治安為警察人員本職，感謝市府、警友會支持警察同仁，即時給予實質慰勉，讓新竹市員警感念在心，繼續為市民服務，也為社會治安付出最大心力。（編輯：方沛清）1110823