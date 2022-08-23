林信吾單程票讓警力超前部署 手腳上銬帶回偵辦

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台南市2名警員22日執勤殉職，專案小組23日清晨在新竹市逮捕凶嫌林信吾（戴白色安全帽者），全程手腳上銬，上午帶回台南市第三警分局偵辦。中央社記者楊思瑞攝 111年8月23日

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（中央社記者楊思瑞、李卉婷台南23日電）台南市2名警員遭外逃的明德外役監受刑人林信吾攻擊雙亡，凶嫌17個小時南北大竄逃，因一張往新竹單程客運車票露餡，讓警力超前部署逮人，全程手腳上銬帶回偵辦，囂張氣焰全消。

46歲的林信吾，昨天在台南市安南區台江大道4段和北汕尾三路口一處公墓區，涉嫌先後殺害南市二分局民權派出所員警凃明誠、曹瑞傑後，劫走凃員身上1把配槍及2個彈匣剩下的18發子彈，隨即展開17個小時南北大竄逃。

警方0822專案小組調查，林嫌犯案後先將偷來的深紅色、車號369-PGB普通重機贓車丟棄在距命案現場約一公里遠的土城高中，台南市警局刑事鑑識中心鑑識人員獲報在贓車上採集到可疑指紋。

換裝的林嫌先搭計程車回到中西區赤崁樓附近，接著搭公車在台南市立醫院站下車，改搭計程車前往火車站，疑搭火車前往新營區；深夜11時多，林嫌行搶新營區新進路上一家超商行搶得手7000元。

凌晨0時50分高雄市警方接獲台南警方通知，林嫌疑搭乘一輛白牌計程車在九如路下交流道，並在客運站買了一張往新竹的單程客運票。刑事局南部犯罪打擊中心隨即從客運站成功截取監視影帶畫面，掌握嫌犯行蹤。

檢警從林嫌超商得手7000元，顯然手邊沒錢，故布疑陣「先南後北」轉搭多項交通工具，無非企圖設下「斷點」增加警方偵辦難度。不過，「一張到新竹的單程客運車票」讓警方展開超前部署。

凌晨2時多，這輛客運北上已過嘉義，由警政署長黃明昭坐鎮指揮，專案小組顧及同車其他乘客安全，不便引起無謂恐慌，沒有通知客運司機；清晨4時36分，林嫌抵達新竹客運站下車、車門關上瞬間，大批警力蜂擁而上，不費一槍一彈順利逮人，並在他的背包內起獲遭搶警槍械彈。

林信吾落網後隨即手腳上銬，上午被押回台南市第三警分局偵辦，包括帶往土城高中模擬棄車、棄刀情節，全程低頭不語，一度還要兩旁刑警攙扶，毫無警車上行車紀錄器昨日拍到的勒脖殺警囂張狠樣。（編輯：孫承武）1110823