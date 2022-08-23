台南殉職2警員解剖驗屍 各身中17刀及38刀

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（中央社記者張榮祥台南23日電）台南市警局第二分局民權派出所警員凃明誠及曹瑞傑昨天遇襲殉職，台南地檢署今天解剖驗屍，初步發現2人各身中17刀及38刀，但未發現槍傷，確切死因有待最終鑑定。

台南地檢署主任檢察官吳維仁和檢察官黃彥翔會同法醫研究所法醫，今天上午9時起在台南市立殯儀館對殉職的凃明誠及曹瑞傑進行解剖驗屍，法醫研究所特別商派行動X光車自台北南下協助解剖事宜。

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南檢發言人林仲斌告訴中央社記者，解剖歷經7小時，初步發現凃明誠身上有17處刀傷，其中較嚴重傷勢是左邊頸動脈切破，頸靜脈切斷，及胸壁在第二肋間刺穿進入胸腔，刺傷肋間動脈，刺達右上肺葉。曹瑞傑身上則有38處刀傷，較嚴重傷勢在胸部深度刀傷。確切死因有待法醫研究所進行最終鑑定。

殺警凶嫌林信吾今天凌晨4時許在新竹市客運站落網，帶回台南市警局第三分局偵訊，警方訊後將移送南檢。（編輯：謝雅竹）1110823