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台南殺警案檢討 外役監遴選擬排除重大刑案犯

2022/8/23 16:59（8/23 17:33 更新）
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警方專案小組23日清晨在新竹市逮捕台南殺警案凶嫌林信吾（戴白色安全帽者）。中央社記者楊思瑞攝 111年8月23日
警方專案小組23日清晨在新竹市逮捕台南殺警案凶嫌林信吾（戴白色安全帽者）。中央社記者楊思瑞攝 111年8月23日
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（中央社記者賴于榛、陳俊華台北23日電）原在外役監服刑卻逾期未歸的凶嫌林信吾，犯下台南殺警案。法務部長蔡清祥今天說，未來將提出相關修法，納入殺警等重大刑案的受刑人，不得至外役監服刑。

台南市安南區昨天發生襲警案，造成二分局民權派出所出勤的凃明誠、曹瑞傑2名警員殉職，1把警用配槍和2個彈匣不翼而飛，凶嫌林信吾今晨落網。行政院發言人羅秉成下午與蔡清祥、內政部次長陳宗彥共同舉行記者會說明相關後續因應，會前並默哀1分鐘。

蔡清祥說明，林信吾是因為強盜罪被判決8年4個月徒刑，自民國109年8月入監執行、110年12月經遴選到外役監服刑，依照規定准予在110年3月首次返家探視，也有如期返回監所；但在8月13日返家探視時，卻逾期未歸。

他說，當時明德外役監當時有通報家屬，第一時間也函請台南地檢署偵辦，程序上來說，有依法報請檢方、警方偵辦。

蔡清祥表示，外役監服役者脫逃或是未歸的情形必須檢討，未來也要嚴格篩選外役監服刑人員，現行不得遴選至外役監服刑者，只有毒品犯、性侵害犯、脫逃犯，因此未來希望納入殺警等重大刑事犯，不得至外役監服刑。

他也說明，根據外役監條例的遴選辦法，只要合乎條件就可以參與遴選，而強盜罪未被排除在外役監的服刑條件中，而是累進處遇達到規定級數，就可以參與遴選。

蔡清祥說，將會深切檢討外役監的管理部分，到底有沒有疏漏、教化工作是否落實，以及篩選人選是否確實考核；面對監察院2年前曾示警外役監管理問題，他表示，這部分矯正署曾經檢討，將來也會再追究，有需要負責的部分會依法處理。

另外，根據法務部矯正署統計，最近10年，獲選至外役監執行者1萬1323人，其中由機關內跑出去而脫離機關管制力範疇的脫逃者有4人，趁返家探視未歸的脫逃者有45人，共計49人，迄今尚未緝獲受刑人僅2名，均為花蓮自強外役監。（編輯：楊凱翔）1110823

圖為警方23日清晨在新竹市客運站逮捕凶嫌林信吾（中），並查獲搶來並已上膛的警槍。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年8月23日
圖為警方23日清晨在新竹市客運站逮捕凶嫌林信吾（中），並查獲搶來並已上膛的警槍。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年8月23日
影片來源：行政院開麥啦-2
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