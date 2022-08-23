蘇貞昌赴靈堂上香 殉職警家屬盼釐清疑點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南市2名員警22日出勤遇襲不幸殉職，行政院長蘇貞昌（前左）、內政部長徐國勇（前右）等人23日前往設於台南市南區殯儀館的靈堂致意並慰問家屬，停留約20多分鐘後離開，沒有發表談話。中央社記者楊思瑞攝 111年8月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南市2名員警昨天查緝贓車時遭襲殉職，靈堂設在台南市南區殯儀館景行廳，行政院長蘇貞昌中午前往致意，有家屬反映希望凶嫌從外役監脫逃、追緝過程等能調查清楚。

台南市政府警察局第二分局2名員警昨天追緝機車失竊案時，遭約1週前從明德外役監脫逃的竊車嫌疑人林信吾襲擊，傷重不治，專案小組循線偵辦，今天清晨在新竹逮捕林信吾，帶回台南接受偵訊，並前往相關現場模擬比對，盼能釐清案情。

台南市警察局臉書粉絲專頁發文，寫出凶嫌已落網，並強調會盡全力照顧2名殉職員警的家屬，台南市政府警察局長方仰寧接受媒體聯訪表示，協助家屬處理後事、設置靈堂也是警方重點工作，一定會莊嚴、隆重辦好喪葬事宜。

設在南區殯儀館景行廳的靈堂今天已完成，蘇貞昌與內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲等人中午12時許前往致意並慰問家屬，家屬婉拒媒體採訪，蘇貞昌等人停留約20多分鐘後離開，沒有發表談話。

據相關人員指出，有殉職員警家屬向蘇貞昌反映，不能理解為何還有很長刑期的凶嫌可以移監到外役監收容，要求調查林信吾脫逃後的追緝過程是否有疏失，還希望政府能全力支持員警執勤時大膽用槍。（編輯：唐聲揚）1110823