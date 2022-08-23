殺警奪槍案林信吾外役監脫逃 南檢：警仍可拘提

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（中央社記者楊思瑞、洪學廣台南23日電）台南殺警奪槍嫌犯林信吾為明德外役監逾期未歸通報人犯，外界質疑未歸達一週，何以未發布通緝。南檢今天說明，這類對象為警方強制拘捕對象，不因有無發布通緝有影響。

台南地檢署今天說明，接獲監所通報外役監人犯逾期未歸通報後，立即分執行案件包括111年度執再字第416號執行案件，及111年度他字第4803號脫逃案件，同步進行再予執行及偵辦脫逃罪責程序。

確認有行方不明情形，即依程序發布通緝，同時於人犯脫逃時，會由監所同步通知警政系統協尋，由警政系統為執行中脫逃人犯註記，這件案當天已在警政系統中註記。

南檢強調，依刑事訴訟法第88條之1第1項第2款規定，執行中脫逃人犯，警方得逕行拘捕，為警方針對此類對象強制拘捕規定，不因有無發布通緝而有影響。

矯正署明德外役監副典獄長江振亨表示，林信吾是依外役監受刑人返家探視辦法，核准於8月13日下午2時返家探視、15日下午2時返監執行。逾時未歸經聯絡家屬後，家屬也連絡不上本人，隨即聯繫警方通報協尋，並通報矯正署及函請地檢署偵辦。

法務部矯正署證實，監所在15日下午2時50分發函通報高雄市政府警察局鳳山分局、台南市政府警察局佳里分局協尋，同時回報矯正署，下午4時20分函送台南地檢署偵辦。

明德外役監獄新聞稿指出，林信吾為強盜罪受刑人判刑8年4月，民國109年8月11日入監，並於去年12月21日依外役監受刑人遴選實施辦法遴選至明德外役監執行。在監期間並無發現有異狀，且曾於今年3月12日核准返家探視、3月14日依規定正常返監。（編輯：孫承武）1110823