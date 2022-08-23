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蔡總統慰問殉職員警家屬 允警械使用加速修法

2022/8/23 18:10（8/23 18:21 更新）
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台南市2名警員22日遇襲雙亡，總統蔡英文（前右）23日下午前往台南市南區殯儀館慰問家屬，離開時不發一語，神色凝重。中央社記者楊思瑞攝 111年8月23日
台南市2名警員22日遇襲雙亡，總統蔡英文（前右）23日下午前往台南市南區殯儀館慰問家屬，離開時不發一語，神色凝重。中央社記者楊思瑞攝 111年8月23日
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（中央社記者楊思瑞台南23日電）總統蔡英文今天下午前往台南市南區殯儀館慰問2名殉職員警家屬，有家屬反映希望加強維護警察執勤人身安全等問題，蔡總統已指示推動警械使用條例加速修法，在立法院列為優先法案。

台南市2名員警昨天查緝贓車時遭襲殉職，市府與警方協助家屬治喪，在台南市南區殯儀館景行廳設置靈堂，蔡總統下午與內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲、民進黨立委陳亭妃等人前往慰問家屬，家屬依舊婉拒媒體採訪，蔡總統停留近30分鐘後離開，面色凝重，一語不發。

有隨行人員透露，有家屬向蔡總統反映，希望加強維護員警執勤時的人身安全，以及外役監申請標準及收容人是否可教化等問題也應檢討，蔡總統則向家屬允諾，該做的一定都會做，警察槍械部分列為立法院下個會期優先法案之一，也會指示相關單位針對外役監管理進行檢討。（編輯：陳仁華）1110823

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殺警凶嫌被捕 總統下午赴台南慰問殉職員警家屬