台南殺警案引外役監條例修法討論 柯建銘：列優先法案

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（中央社記者王揚宇台北23日電）外役監的林信吾返家探視逾期未歸犯下殺警案，引發外界討論修法可能。民進黨團總召柯建銘今天說，待法務部將外役監條例修正草案送進立法院後，黨團必將列入優先法案，儘速完成立法。

台南市安南區昨天發生襲警案，造成二分局民權派出所出勤的凃明誠、曹瑞傑2名警員殉職，凶嫌林信吾今晨落網。

行政院發言人羅秉成下午與法務部長蔡清祥等人舉行記者會說明後續因應。蔡清祥說，未來將提出相關修法，納入殺警等重大刑案的受刑人，不得至外役監服刑。

民進黨立法院黨團總召柯建銘晚間在臉書撰文表示，他謹代表民進黨立法院黨團，再一次對2名逝去員警的年輕生命，表達最誠摯的哀悼。

柯建銘指出，公權力不容挑釁，讓所有警察人員在第一線執法時，可以毫無後顧之憂的使用警械，打擊犯罪，並保護自己的安全，是民進黨執政團隊無可迴避的責任。

柯建銘說，為此，總統蔡英文今天也做出3點指示，分別為推動警械使用條例加速修法、強化警察同仁執勤所設備、通盤檢討外役監標準。

在外役監條例部分，柯建銘指出，蔡清祥今天在記者會表示不足之處會檢討修法，包括重刑犯如殺警案等不許到外役監，做全面性的檢討修法，待法務部將修正草案送進立法院後，民進黨立法院黨團必將列入優先法案，行政與立法將會密切配合，儘速完成立法。

至於警械使用條例部分，柯建銘說，立法院內政委員會在2020年12月28日完成相關審查後，便進入委員會協商階段，因時任召委、國民黨立委鄭天財不排委員會的朝野協商，程序無法繼續進行，希望下會期鄭天財能儘速排協商。

柯建銘表示，如果委員會協商沒有結果，才能再請立法院長游錫堃進行院會的朝野協商，以利院會三讀，這點與今天國民黨達成共識，下會期會儘速協商。

立法院內政委員會2020年12月28日排審警械使用條例，政院版草案明定，警械包含警棍、警刀、槍及其他器械；警察人員執行職務因未攜帶警械、未能有效使用警械或認以不使用警械為適當時，得使用其他足已達成目的物品，物品使用時視為警械。

經在場立委討論後，初審通過警械使用條例，明定警員執行勤務時，若自身生命受到威脅且無法有效使用警械時，得使用其他物品代替警械。但內政部成立調查小組調查警械致死等關鍵條文，則保留送交協商。全案目前仍尚待協商。（編輯：蘇龍麒）1110823