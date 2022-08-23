陳男遭誤報殺警被肉搜 政院：若是警方造成應致歉

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影片來源：行政院開麥啦-2

（中央社記者賴于榛台北23日電）台南市昨天發生殺警案，凶嫌林信吾今晨落網，但過程中一度媒體報出陳姓通緝犯就是殺警犯嫌。行政院今天表示，偵查過程若沒有把握情形，是不宜公開，此狀況若是警方造成的話，應該要致最大歉意。

行政院發言人羅秉成下午與蔡清祥、內政部次長陳宗彥共同舉行記者會說明殺警案後相關因應，會前並默哀1分鐘。

對於陳姓通緝犯遭誤報，羅秉成說，這個報導內容與事實是有差距，必須要檢討調查為何會有此報導，若是由警方流出是不被接受的狀況，因為偵查過程若沒有把握，是不宜公開的，避免造成不好的作用。

他表示，此事若是警方造成，應該要致最大歉意，相關責任也要由警方要認真、審慎做調查。

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羅秉成說，這不單是秘密洩漏疑義，也要確認媒體報導從何而來，若跟偵查資訊相合，那合理推斷是內部的人流出，這就不無可能違反偵查不公開辦法。

他指出，偵查不公開是為了有效緝捕真兇，以及保護利害關係人與關係人，但此案或許因為案件備受矚目也重大，警方處理上如果有不周全之處，須向大家致歉，也要記取教訓，檢討、處理過程中產生的問題。（編輯：蘇龍麒）1110823