蔡總統：儘速強化警察執勤安全 避免再生憾事

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（中央社記者葉素萍台北23日電）總統蔡英文今天下午到台南，向殺警案兩位殉職員警的家屬，致上最深的哀悼之意。蔡總統晚間指出，務必在最短時間內，強化警察執勤安全，避免憾事再發生，唯有警察執勤有保障，民眾及社會的安全才能確保。

蔡總統晚間透過臉書指出，凃明誠和曹瑞傑都是年輕又優秀的警察，在執行勤務中，不幸發生憾事，大家同感哀慟與不捨。

蔡總統說，她今天也向家屬致上最深的歉意，直到最後一刻，他們兩位仍英勇負著重傷打擊不法，他們都是警察的驕傲，但社會卻痛失了兩位優秀的警察。

蔡總統透露，兩人的家屬都跟她說，心很傷、很痛，希望能夠痛定思痛，在制度與裝備上，給更多警察人員更好的執法後盾。

蔡總統說，今天早上，她已經指示行政院和相關部會，不但要依法嚴查嚴辦，更要推動警械使用條例加速修法，持續強化警察人員執勤所需要的設備，並同時通盤檢討外役監標準。

她說，稍早，行政院也有進一步的說明。警械使用條例已經在立法院完成委員會審查，希望立法院能儘速通過修法，讓第一線員警執勤用槍時，較無後顧之憂。而外役監的條件與標準也將通盤檢討，透過修法排除重大刑事犯。

蔡總統強調，該修法的，立刻修法；該檢討的，立即檢討。務必在最短時間內，強化警察執勤安全，避免憾事再發生。唯有警察執勤有保障，民眾及社會的安全才能確保，人民才有更安心的生活。

另外，蔡總統也感謝警政署、刑事局全力偵辦，台南市警局、高雄市警局，以及新竹市警局的第一線員警聯手追查，將凶嫌緝捕歸案。

她說，全國的警察人員都在第一線、24小時守護人民的生命財產安全。她要代表全國人民，向警察人員致上最高的感謝和肯定，政府會持續改善制度，保障警員執勤安全，做警員及人民的後盾。「我也要再次重申，政府維護治安的公權力，絕不容許任何挑戰。」（編輯：林興盟）1110823