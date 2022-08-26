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台南殺警案究責 明德外役監典獄長杜聰典調職、南檢須提報告
首頁 / 政治

林信吾外役監服刑逾期未歸 監委申請自動調查

2022/8/26 11:15（8/26 11:23 更新）
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（中央社記者賴于榛台北26日電）明德外役監獄受刑人林信吾探親逾期未歸，22日犯下殺警案。監察委員林國明今天發布新聞稿指出，將申請自動調查，確認法務部矯正署及相關公務人員有無違失不當情事。

林國明說，根據近日相關報導，矯正署明德外役監獄林信吾8月13日下午2時返家探視，應於15日下午2時返監，卻逾假未歸；隨後外役監聯絡家屬協尋，並聯繫返家探視所在地警察局及戶籍所在地警察局通報協尋，再函請地方檢察署偵辦追緝。不過，林信吾在22日涉嫌持刀殺害台南市2名員警，至23日凌晨才遭警方逮捕。

林國明說，林信吾在108年間犯下攜帶凶器強盜罪2案，遭判處有期徒刑7年4個月、7年2個月；另犯攜帶兇器竊盜罪2案，各判處有期徒刑6個月、6個月，法院也曾經認定，林信吾有逃亡的高度誘因而裁定羈押。

林國明說，林信吾犯有危害社會安全疑慮的重罪前科，將深入調查明德外役監對於遴選審查的條件與程序有無失當，以及外役監發現林信吾未歸時，僅通報鳳山分局與佳里分局2個單位協尋，是否協尋的機關範圍有無檢討必要。

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他表示，也將調查林信吾逾假未歸，除構成脫逃罪應移送檢察機關偵辦外，就其殘餘刑期部分，檢察機關發布通緝的時效是否延宕。

另外，台南市殺警案緝凶過程，媒體曾報出陳姓通緝犯就是殺警犯嫌。林國明說，將調查為何有誤認為行兇者的檔案照片流出，也將確認現行警員執勤裝備的提升與執勤訓練的加強，相關法令規範及制度運作機制有無檢討改進。（編輯：謝佳珍）1110826

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