台南殉職警凃明誠二姊 痛哭飆罵法務部等單位

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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市警員凃明誠及曹瑞傑22日遭明德外役監逃犯林信吾襲殺殉職，凃明誠二姊今天當著立法院長游錫堃面前痛哭飆罵法務部長、矯正署長、明德外役監典獄長及廢死團體，情緒激動。

立法院長游錫堃今天前往台南市立殯儀館上香及慰問殉職警員家屬，凃明誠二姊走出靈堂，當著游錫堃和台南數名立委面前，痛批法務部長蔡清祥、矯正署長黃俊棠說：「每一步都在踐踏受害家屬的心」、「不要再做官場文章」。

凃明誠二姊更直接點名明德外役監典獄長杜聰典「欺上瞞下」，她說：「就因為你這樣，明誠跟瑞傑才會慘死荒郊野外」；凃明誠二姊還將怒氣轉向廢死團體，她怒吼說「廢死團體，都給我滾去18層地獄」。

法務部回應表示，法務部對不幸罹難的2名英勇警員，深感不捨及哀悼，非常重視家屬感受，更嚴厲譴責嫌犯；殺警事件後，法務部相關所屬部門已立即進行檢討改善，即刻採取具體作為。

明德外役監副典獄長江振亨則強調絕對沒有「欺上瞞下」，也對不幸殉職的2名警員表達最大哀悼，體諒理解家屬的心情與發言。

江振亨說，林信吾在明德外役監服刑8個多月，雖透過相關輔導教化，還是沒辦法改變暴戾之氣，犯下泯滅人性的殺警案，更造成社會恐慌；明德外役監是執法機關，相關作為依法行政。

他表示，林信吾15日返家探視未歸，明德外役監當天除聯繫警方協尋外，也依外役監條例及返家探視辦法規定，以脫逃罪嫌移送台南地檢署偵辦。

廢死聯盟發表聲明指出，重大刑案剛發生時刻，不適合討論死刑存廢，有心人士也不應惡意製造更多衝突，挑起更多紛擾，不要讓2名殉職警員白白犧牲。（編輯：陳仁華）1110825