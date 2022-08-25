員警值勤因公涉訟 警政署：可申請補助律師費

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北25日電）警察依法執行勤務，常遇訴訟案，警政署今天表示，警員可依法申請補助律師費，若費用超標，可再報署「因公涉訟審議委員會」申請補助。民國105年至今，已補助756萬餘元。

警察依法執行勤務，事後遭提告等狀況，警政署發布新聞資料指出，警察因職務特性，依法執行取締、干涉、拘提、逮捕等工作，常有因公涉訟狀況，各地警局有警員因公涉訟，可依公務人員因公涉訟輔助辦法組審查小組補助律師費用。

警政署表示，在偵查、民事或刑事訴訟程序、審級均可申請補助，以直轄市警察局為例，每案每一程序最高補助新台幣8萬元，依各警局預算支應；各警察機關自103年至今，預算內辦理因公涉訟輔助共294件、486人次，總補助費為2621萬1885元。

此外，各警局訴訟費不足或延續聘用律師費超過規定標準，可再報請警政署「因公涉訟審議委員會」申請補助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警政署指出，因公涉訟審議委員會自105年成立至今，已核定補助65案、補助金額756萬7300元，以台北市警察局警員張景義在102年8月13日執行勤務依法使用槍械案，涉訟期間長，期間延聘律師費，除北市警局以公務預算補助12萬元，警政署在第一、二審補助16萬元、第三審補助5萬元，共21萬元。

警政署表示，將持續要求各警察機關編列預算，針對警員因公涉訟案，應積極聘用律師協助訴訟，讓警員不會孤獨面對司法纏訟，一定當基層後盾，捍衛警員執法尊嚴。（編輯：李錫璋）1110825